Voici les 12 producteurs qui s'installeront dans le marché alimentaire des Galeries de la capitale

Les médias ont été invités lundi avant-midi à visiter l’avancement des travaux du nouveau concept de marché alimentaire du centre commercial des Galeries de la Capitale, à Québec, qui occupera l’espace de l’ancien magasin Simons.

Le local de 46 000 pieds carrés a complètement été réaménagé pour accueillir des producteurs locaux. Il s’agit du troisième projet de marché alimentaire réalisé par le Groupe Oxford dans des centres commerciaux, après Upper Canada Mall et Square One, dans la région de Toronto.

Le réaménagement de cet espace devrait être complété à l’automne. Avec cet ajout, il sera possible de magasiner, manger et se divertir, en plus de réaliser des emplettes dans cet espace inspiré des grands marchés européens.

Photo courtoisie

Ce lieu permettra de mettre en valeur les produits d’ici et les producteurs locaux, selon la direction. Dans une entrevue réalisée l’été dernier, le directeur général du centre commercial, Stéphan Landry, avait affirmé que le marché alimentaire des Galeries de la Capitale «n’était pas là pour concurrencer le Grand Marché de la Ville de Québec».

Photo Diane Tremblay

Le Groupe Oxford a investi près de 16 M$ dans l’aménagement de ce concept.

En tout, ce sont 230 M$ qui ont été investis dans la modernisation du centre commercial, qui a inaugré récemment le nouveau Méga Parc, au cours des dernières années.

Voici le nom des producteurs qui s'installeront dans Les Galeries Gourmandes

Aliments Victorius

Beignes d'Antan

Bonbon en fête

Boucherie Florent & Fils

Café Ricardo

Cookie Bluff

Ma Cabanes en Gaspésie

Laiterie de Charlevoix

Les Canardises

Les Cochons tout ronds

Pâtisserie Hansel & Gretel

Poissonnerie Nemeau

Plus de 70% des espaces sont loués.