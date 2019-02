Québec misera sur les «super-infirmières»

Face à un système de santé engorgé depuis des années, le gouvernement Legault tentera de résoudre la situation en misant entre autres sur le potentiel des infirmières praticiennes spécialisées, communément appelées «super-infirmières».

En entrevue à Mario Dumont, la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a confirmé que Québec était en discussion avec le Collège des médecins et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec dans le but d’aller dans cette direction.

«La population veut qu’on fasse quelque chose! Il y a 500 000 personnes qui attendent sur le guichet d’accès pour voir un médecin de famille. Nous, on veut réorganiser dans le sens d’une équipe multidisciplinaire avec les infirmières praticiennes qui jouent un rôle plus important, qui sont davantage autonomes, ça dégage de la marge de manœuvre dans le système. Elles sont formées pour faire ça. À travers le Canada, elles le font déjà. On est la seule province où elles ne le font pas», a affirmé Mme McCann, qui dit percevoir «une ouverture» de la part des médecins.

La ministre de la Santé explique que les médecins ne seraient pas financièrement pénalisés par un plus grand pouvoir aux «super-infirmières», car ils seraient ainsi en mesure de prendre en charge plus de patients.

Les infirmières praticiennes spécialisées pourraient entre autres référer un patient directement à un médecin spécialiste, chose qui peut seulement être faite par un omnipraticien à l’heure actuelle.

Le Québec compte actuellement quelque 400 «super-infirmières», mais le ministre de la Santé prévoit qu’il y en aura 2000 dans cinq ans.

«Les médecins passent un certain temps à superviser les infirmières praticiennes, à revoir des patients qui ont déjà été vus par l’infirmière praticienne. [...] Il faut axer sur le potentiel de ces personnes-là. »

Mme McCann rappelle que 900 000 personnes qui ont un médecin de famille se rendent chaque année dans les urgences de la province, car elles sont incapables de prendre rendez-vous avec lui.

La ministre affirme qu’elle privilégie «la collaboration» et «la négociation» avec les médecins, mais qu’elle n’hésitera pas à «aller vers un projet de loi» si elle n’arrive pas à une entente.

«C’est sûr qu’on va agir dans la prochaine année pour les infirmières praticiennes spécialisées», conclut Danielle McCann.