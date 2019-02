Rapatrier nos monstres islamistes ?

Dimanche, Donald Trump a demandé aux gouvernements européens et au Canada de rapatrier les islamistes qui sont prisonniers des Kurdes de Syrie, mais qui possèdent une nationalité européenne ou canadienne. Accéder à cette demande de Trump serait injuste et dangereux pour les Canadiens, comme pour les Européens.

Environ 250 Canadiens qui ont été combattre aux côtés de l’État islamique veulent rentrer au Canada. Ces monstres ont tué de sang froid des ceux qui ne pensaient pas comme eux, y compris des femmes, des enfants et des vieillards. Ils ont aussi violé et torturé. Pire, ils se sont vantés d’avoir commis ces crimes ignobles. Les Nazis ont eu la décence de ne pas se vanter de leur actes barbares. Pas les islamistes.

Des monstres impénitents

Ces fanatiques religieux qui veulent revenir au Canada persistent et signent. Plusieurs déclarent effrontément qu’ils ne regrettent rien. Bien souvent, les islamistes qui veulent retourner dans le pays dont ils ont la citoyenneté ont combattu contre des soldats de ce pays. Songeons-y : un Canadien qui combat militairement le Canada pour le compte d’une puissance étrangère. Cela porte un nom : de la trahison.

Ces gens qui veulent retourner au Canada entendent être traités de manière civilisée. Ils veulent subir des procès équitables. Et ils continuent à professer leur idéologie meurtrière en réclamant la liberté d’expression et de conscience dont jouissent les Canadiens. Liberté d’expression et de conscience qu’ils ont pourtant déniée aux pauvres populations qui vivaient sous leur intolérable régime islamiste.

En plus de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, ces gueux combattent physiquement la démocratie. Ils continuent à propager leurs idées barbares. Que faut-il faire avec des individus pareils ?

Quoi faire avec les islamistes qui veulent revenir

À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles. Ces Canadiens qui ont perpétré ces actes immondes et qui ne les regrettent pas doivent être jugés. Ces crimes, ils les ont perpétrés en territoire kurde, syrien ou irakien. Ce sont les tribunaux de ces pays qui doivent les juger. Du reste, le Canada ne possède ni l’expertise, ni les preuves pour les juger équitablement. S’ils sont rapatriés au Canada, ils risquent d’être libérés, faute de preuve irréfutable. Le gouvernement canadien doit refuser des les rapatrier avant qu’ils soient juger en bonne et due forme.

D’autres pays le font

Du reste, cette décision de ne pas rapatrier les islamistes qui ont combattu pour l’État islamique est celle du gouvernement de la Grande-Bretagne qui ne veut pas les revoir sur son territoire. Le gouvernement britannique évoque un principe tout simple que le gouvernement Trudeau devrait aussi considérer : la sécurité du territoire passe avant les droits des islamistes.

Irrécupérables

Ces islamistes sont-ils récupérables ? On peut en douter. Ils ne sont probablement pas réhabilitables. Ni les combattants, ni les femmes qui les accompagnaient. Seuls les enfants en bas âge pourraient sans doute être réhabilités. Il est irresponsable de faire revenir ces monstres religieux au Canada.