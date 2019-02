Ryan Miller le plus victorieux des gardiens américains

En obtenant la 375e victoire en saison régulière de sa carrière, dimanche, le gardien des Ducks d’Anaheim Ryan Miller est devenu le gardien né aux États-Unis ayant le plus de triomphes à son actif, surpassant le total de John Vanbiesbrouck.

Disputant sa 16e campagne dans la Ligue nationale, le vétéran de 38 ans a établi une nouvelle marque en défaisant les Capitals de Washington 5 à 2. Celui qui a manqué 23 rencontres en raison d’une entorse ligamentaire au genou durant le calendrier régulier est certes heureux de ses accomplissements, mais il souhaite se concentrer sur son travail avec les «Canards».

«C’est un peu bizarre, car c’est le genre de chose que vous regardez avec du recul, une fois que vous vous éloignez du moment présent. J’essaie de faire de mon mieux pour m’attarder à ce qui se passe maintenant et ne pas revenir en arrière. Toutefois, tout cela reste un peu étrange», a-t-il déclaré au site NHL.com.

L’une des raisons de ce sentiment est le lien que son cousin Kelly Miller a entretenu avec Vanbiesbrouck. Les deux hommes ont été cochambreurs à l’époque où ils évoluaient chez les Rangers de New York pendant la décennie 1980. Il se rappelle encore de sa première rencontre avec le «Beezer», en compagnie de son père : c’était en mars 1986, lorsqu’il avait 5 ans. Cette année-là, le gardien des «Blueshirts» avait remporté le trophée Vézina.

«Ce fut un beau week-end de hockey, s’est-il souvenu, évoquant un match remporté par Vanbiesbrouck au Madison Square Garden. C’est drôle comment les événements se sont succédés depuis. Là, moi et John avons joué assez longtemps pour que nos noms se retrouvent dans le livre des records.»

Pas surprenant

Aux yeux de Vanbiesbrouck, la longue carrière de Miller - gagnant d’un Vézina en 2009-2010 – n’est pas fortuite.

«Il constitue quelque peu une sorte de retour en arrière au point de vue du style, car il demeure souvent debout. C’est un genre de gardien hybride, si on veut. Mais je pense qu’en tenant compte de son style, de ses performances et de tout le reste, il n’y a pas une époque durant laquelle Ryan aurait été incapable de jouer.»

Aussi, l’ex-gardien s’est dit heureux pour Miller.

«J’aime quand les gens battent des records, a-t-il admis. J’adore cela puisque ça montre toute la persévérance d’un athlète. Au cours d’une carrière, vous revenez en arrière et vous êtes reconnaissant si vous avez joué longtemps. Également, vous l’êtes si votre nom se trouve dans les mêmes conversations que ceux des plus grands. Ryan est l’un des plus grands de l’histoire.»