S'opposer pour progresser

Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, a été choqué par le front uni de l’opposition critiquant sévèrement la mise en place des maternelles 4 ans pour tous, zones défavorisées ou pas. Il accusait les autres partis de s’opposer pour s’opposer, montrant du coup son peu de respect pour le travail parlementaire et l’aveuglement dont il fait preuve dans la réalisation de cette promesse électorale.

La volonté d’offrir la maternelle 4 ans à tous les enfants du Québec constitue une excellente idée et peut s’avérer un outil précieux pour favoriser la réussite éducative. Toutefois, la hâte du ministre et de son parti risque de torpiller la bonne idée, car les arguments qu’ils ont invoqués jusqu’ici reflètent plus l’improvisation et la méconnaissance, d’où leur intérêt qu’ils soient plus attentifs aux arguments de l’opposition et de ceux des agents du milieu scolaire.

J’ai souvenir encore de cette guide anglaise qui nous accompagnait dans notre visite du parlement britannique et qui nous vantait le travail parlementaire en insistant sur celui des partis d’opposition pour améliorer les projets de loi déposés par le parti au pouvoir. N’avons-nous pas d’ailleurs assisté dernièrement à un effort en ce sens relativement au traitement judiciaire des plaintes pour violence sexuelle à l’égard de femmes? Véronique Hivon était au cœur de cette initiative bien accueillie par Sonia Lebel. C’est la même député péquiste qui a subi le mépris du premier ministre lorsqu’elle a exposé ses réserves sur la maternelle 4 ans.

La CAQ ne peut pas faire fi qu’il existe déjà un réseau de services à la petite enfance qui sera chamboulé par cette initiative et elle doit planifier une transition la plus harmonieuse possible, pour éviter que le Québec finisse par se retrouver avec deux programmes inefficaces et onéreux. Le gouvernement se dépatouille jusqu’à présent de façon très maladroite pour expliquer les bienfaits qu’amèneraient les maternelles 4 ans comparativement à ceux des services de garde déjà existant et les arguments du premier ministre promettant l’accès à des services professionnels rassurent encore moins quand on peine à en avoir pour les élèves en difficulté.

Si le ministère s’en tient à ses orientations actuelles en matière de programme, la maternelle 4 ans se distinguera des services de garde en ce qui a trait à la gratuité et deviendra plus attrayante pour les familles sans qu’il n’y ait de bénéfice pour la réussite éducative. Si l’État veut amener les enfants dans les écoles, dès l’âge de quatre ans, il faudra nécessairement y trouver une certaine forme d’enseignement qui initiera l’enfant aux prémices de l’apprentissage de la lecture (prédicteur important de réussite scolaire) et des mathématiques afin de pouvoir dépister ceux qui sont à risque d’éprouver des difficultés et d’intervenir précocement auprès d’eux. La principale clé n’est pas à l’extérieur de la classe, au contraire elle est dans la classe avec l’enseignante!

Les ajustements au programme du préscolaire se révèleraient un premier pas dans la bonne direction pour s’assurer de tendre vers les effets recherchés en matière de réussite éducative. Ce ne sont malheureusement pas les seuls enjeux qui confrontent le gouvernement dans son ambitieux projet. La création d’espace dans les établissements et le recrutement de personnels nécessiteront encore plus d’imagination et d’efforts pour espérer à une mise en œuvre réussie dans les délais que s’impose la CAQ. Un programme spécial de formation pour les éducatrices en service de garde afin qu’elles puissent accéder à un brevet d’enseignement et l’utilisation de certains espaces dans les CPE comme locaux de classe en attendant les agrandissements d’école pourraient être des pistes à explorer.

Chose certaine, la détermination du ministre ne doit pas s’inscrire à l’enseigne de de la précipitation doublée d’une surdité volontaire à l’égard de toutes propositions qui le contrarient. Convergence et planification assureront mieux la réalisation des ambitions gouvernementales pour la croissance des enfants du Québec.

Les intentions sont louables espérons que la politicaillerie ne les tuera pas!