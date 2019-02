Surconsommation de Ritalin: le PQ réclame une commission parlementaire

Le Parti québécois réclame une commission parlementaire sur la consommation de médicaments pour traiter le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH) chez les jeunes, qui est trois fois plus élevée au Québec que dans le reste du Canada.

Après avoir sonné l’alarme concernant la surconsommation de Ritalin chez les jeunes Québécois, un groupe composé d’une soixantaine de pédiatres est revenu à la charge en proposant des pistes de solutions.

Dans une lettre ouverte publiée par Le Journal lundi, ils réclament plus de services psychosociaux, plus d’activités physiques et moins de temps consacré aux écrans ou aux jeux vidéo, afin de réduire le nombre de prescriptions associées au trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité.

La création d’un comité-conseil, formé de représentants du ministère de la Santé et de l’Éducation, devrait aussi être encouragée afin de mieux encadrer le diagnostic de TDAH et la prescription de médicaments, peut-on lire. La mise sur pied d’une commission parlementaire est aussi évoquée.

Le PQ a annoncé lundi qu’un mandat d’initiative a été déposé auprès de la Commission de la santé et des services sociaux afin que ses membres se penchent sur ces enjeux.

«Nous souhaitons que les membres de la Commission puissent entendre des experts en la matière pour faire le point sur cette situation plus que préoccupante. Il en va de la santé et de la qualité de vie de nos jeunes; c’est d’ailleurs la raison pour laquelle je demande aux autres partis d’appuyer notre mandat d’initiative», a affirmé le député péquiste Sylvain Gaudreault.

