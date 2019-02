Un détenu utilise ses talents de bandit pour sauver un enfant

Un héros peu probable a surgi pour sauver une fillette d'un an coincée à l’intérieur d’un VUS dans un stationnement floridien.

Un groupe de détenus faisant des travaux routiers était à la bonne place au bon moment alors que le père de l’enfant a accidentellement verrouillé ses clefs dans le Chevrolet Tahoe où dormait la petite Dallas.

L’homme aurait crié à l’aide et une petite foule se serait rapidement formée autour du véhicule.

Un des détenus aurait demandé au shérif qui le supervisait s’il avait sa permission de venir en aide au père utilisant des talents acquis dans sa vie précédente.

On lui a trouvé un cintre et quelques minutes plus tard, la porte du VUS était déverrouillée et la petite était réunie avec son père.

«Ces hommes savent qu’ils ont pris des mauvaises décisions dans le passé, mais ils sont prêts à changer. Ils veulent faire la bonne chose» a affirmé le shérif Chris Nocco à ABC 7.