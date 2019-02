Une distribution de haut calibre

On savait déjà que le prochain film de Denis Villeneuve serait ambitieux. On peut maintenant dire qu’il pourra miser sur une distribution de très haut calibre.

Le jeune Franco-Américain Timothée Chalamet (Appelle-moi par ton nom) et l’actrice suédoise Rebecca Ferguson (Mission : Impossible) ont été les premiers à être liés au projet. Plusieurs autres noms (et des gros) se sont ajoutés à la liste au cours des dernières semaines, de Oscar Isaac à Zendaya en passant par Javier Bardem, Jason Momoa, Stellan Skarsgard, Josh Brolin, Charlotte Rampling et Dave Bautista.