[VIDÉO] Une femme saoule crache sur une fillette de trois ans dans un avion

Une femme saoule qui a craché sur une jeune fille à bord d’un avion a été arrêtée et accusée de voie de fait.

Au moment où Valérie Gonzalez est montée dans l’avion qui devait voler de Fort Lauderdale à Las Vegas, elle était déjà saoule.

Dès son arrivée à bord de l’avion, elle a démontré une attitude belliqueuse envers les autres passagers. Une femme assise proche de Gonzalez a donc décidé qu’il serait bon d’immortaliser la scène.

Quand Valérie a réalisé qu’elle serait assise à proximité d’un enfant de trois ans, elle a décidé que la seule chose logique à faire était de cracher sur la pauvre fillette.

Elle s’est ensuite mise à hurler « What did I do? » suivi de plusieurs vulgarités.

Après avoir fait une scène, Gonzalez a décidé que ça serait probablement mieux pour tout le monde si elle quittait l’avion.

« Allez tous ch*er! Profitez bien de Vegas ma gagne de bébés. Je serai là dans une heure! » s’est écriée la femme en titubant dans l’allée de l’avion avec ses bagages.

Elle n'était à Vegas une heure plus tard.

Ce que la femme de 32 ans ignorait, c’est que des agents de la paix avaient déjà été mis au courant de la situation et l’attendaient patiemment à sa sortie de l’avion.

La jeune femme, qui avait passé la journée à boire, n’était pas heureuse de cette surprise et a tenté de remonter dans l’avion frappant une agente de bord dans le processus.

Elle aurait aussi craché sur les policiers. Visiblement, elle aime cracher sur les gens.

La femme a été menottée, des courroies de retenue ont été posées sur ses jambes et elle a dû enfiler un masque, question qu’aucune autre personne ne soit aspergée de sa salive d’ivrogne.

Selon The Mirror, elle a été trans portée à la prison du North Broward Bureau où elle a passé la nuit.

Le lendemain, elle a comparu au palais de justice où elle a été accusée de voie de fait.