Wandrille Lefèvre revient au jeu

Après une année passée sans chausser ses crampons, Wandrille Lefèvre va revenir à la compétition. Il a annoncé la semaine dernière qu’il se joignait à l’AS Blainville, le champion en titre de la Première ligue de soccer du Québec (PLSQ).

Après avoir été libéré par l’Impact l’hiver dernier, le vétéran de 29 ans n’a pas rejoué. Il a toutefois occupé un poste d’adjoint avec la formation masculine des Carabins de l’Université de Montréal, qui a remporté le Championnat canadien universitaire l’automne dernier.

« Le foot a recommencé à me manquer, a-t-il expliqué lors d’un entretien téléphonique lundi. J’étais content de m’en éloigner pendant quelques mois l’an dernier, ça m’a fait du bien.

C’était une passion, c’est devenu un métier et parfois ça devient usant. Je voulais aussi maximiser mon temps sur ma nouvelle profession. »

Lefèvre a aussi profité de ces mois loin des terrains pour se consacrer à sa nouvelle carrière en financement d’entreprises, lui qui est détenteur d’un diplôme en comptabilité de HEC Montréal.

Encore des jambes

Même s’il n’a pas joué en 2018, Lefèvre assure qu’il est encore en très bonne forme.

« J’ai encore les jambes, je suis jeune et j’ai continué de m’entraîner comme je le faisais avant. C’est comme si j’étais en préparation de présaison depuis un an, je ne m’entraîne pas seulement pour transpirer. »

Ce sont d’abord les joueurs de l’AS Blainville qui ont défriché le terrain. Lefèvre en connaît plusieurs pour avoir joué avec eux dans le passé, dont Pierre-Rudolph Mayard, qui faisait partie de l’Impact au moment où il a commencé à s’entraîner avec la première équipe.

« L’entraîneur, Emmanuel Macagno, a une bonne tête de foot et il me fait un peu penser à Philippe Eullaffroy, qui dirige l’Académie de l’Impact », ajoute-t-il.

La formation a déjà amorcé sa préparation en vue de la saison 2019 avec des entraînements physiques et avec ballon en salle.

Retour au milieu

Lefèvre va retrouver ses anciens amours puisqu’il évoluera comme milieu de terrain après avoir joué au poste d’arrière central chez les professionnels.

« Je veux être dans le cœur du jeu comme jusqu’avant que je passe professionnel. Je veux mener le jeu. »

C’est d’ailleurs un peu par accident qu’il a été muté au poste d’arrière central quand il a joint officiellement la première équipe de l’Impact.

« Quand j’ai signé avec l’Impact, j’étais milieu. C’est à l’entraînement que j’ai commencé. Il y avait Nelson Rivas,

Alessandro Nesta et Matteo Ferrari et ils n’étaient pas toujours en mesure physiquement de s’entraîner et ça se passait plutôt bien. Lors d’un match au Stade Saputo, je suis rentré pour Nesta et ça s’est bien passé et je n’ai plus jamais rejoué comme milieu de terrain. »

Lefèvre estime que le niveau de la PLSQ ne cesse d’augmenter depuis sa création au début de la décennie.

« C’est un niveau qui a progressé depuis sa création et de plus en plus, il y a des joueurs qui sont passés par l’Académie, ce sont des joueurs avec une meilleure base. »

Il devra agir en bon vétéran et faire preuve d’un bon ajustement pour parvenir à s’adapter à sa nouvelle équipe.

Un rêve

Lefèvre avait blagué avec ses amis de l’AS Blainville en leur disant qu’il reviendrait au jeu avec eux s’ils se qualifiaient pour le Championnat canadien, ce qu’ils ont fait en remportant le titre de la dernière saison.

Il y a maintenant une possibilité que les Blainvillois rencontrent l’Impact au troisième tour du Championnat au cours de l’été.

« Si on bat York au premier tour, on affronte Edmonton et si on les bat, on affronterait l’Impact.