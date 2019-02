Y en a marre de ceux qui enroulés dans leur attachement à la diversité traitent ceux qui appuient le projet de loi sur l’interdiction des signes religieux pour certaines catégories précises de fonctionnaires comme des racistes qui n’ont pas encore fait leur « coming out ».

Y en a marre des théoriciens du communautarisme canadien, qui du haut de leur savoir, donc de leur supériorité morale et intellectuelle, dédaignent les non-inscrits qui persistent à se référer au nationalisme québécois en clamant leur identité.

Car désormais la dichotomie s’articule et s’exprime dans deux camps de plus en plus affirmés : les diversitaires et les identitaires.

Post-nationalisme

Les diversitaires sont vertueux, intellectuellement doués, tournés vers le futur. Un futur aux cieux ensoleillés, aux frontières annihilées, tous vaillants, dégagés de leurs oripeaux culturels et du poids d’une histoire étouffante et périmée. Ils construisent un pays post-national. Ils vivent dans l’harmonie et la musique permanente des langues diverses reliées entre elles par l’anglais, l’instrument privilégié de communication.

Les diversitaires font l’éloge du magma culturel, mais paradoxalement, ils appuient le concept d’appropriation culturelle et de hiérarchie sociale établie par ordre de victimisation. Les Noirs précèdent les Blancs qui sont précédés par les Autochtones, lesquels risquent d’être surpassés par les non-genrés jusqu’à ce que ces derniers soient aussi dépassés dans l’échelle de l’exploitation humaine par plus marginaux ou démunis.

Les identitaires sont des nostalgiques mal dans leur peau, fermés sur eux-mêmes, tournés vers le passé qu’ils déifient alors qu’ils étaient en famille, donc, ni dépaysés ni obligés de s’adapter. Les identitaires ont forcément des arrière-pensées. Ils craignent l’étranger, incapables de partage et d’ouverture. Ce sont des incultes ignorants, mais scolarisés. Et surtout, ils prétendent être chez eux, mais ne sont que des immigrants comme les autres. Ils n’ont pas de pays, mais une bourgade nommée Québec !