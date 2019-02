15 choses qui décrivent à la perfection ton amie Poissons

Avec la saison des Poissons qui commence le 19 février, le signe le plus sensible et émotif du zodiaque est à l’honneur.

Si vous ou l’un de vos proches est Poissons, vous savez que les gens nés sous ce signe sont des amoureux de l’amour, et possèdent une sensibilité inégalée.

Voici donc 15 traits de personnalité typiques de vous ou votre amie Poissons:

1. Elle repartage tout le temps des memes de «self care», genre un chien au spa.

2. Elle a des comptes sur toutes les applications de «dating» ou bien elle est en couple depuis 15 ans. Pas de juste milieu.

3. Elle écrit secrètement des poèmes.

4. Ses proches croient qu'elle est une sorcière, une sirène ou du moins, qu’elle est magique.

5. Quand tu lui parles, elle arrête d’écouter et commence à rêvasser.

6. C’est la personne que tu appelles quand tu veux de l'aide pour analyser ton cauchemar de la nuit dernière.

7. Elle a déjà sauvé au moins un animal perdu et/ou blessé.

8. C’est ta personne ressource pour des conseils sur comment sauver une plante sur le bord de mourir.

9. Son style vestimentaire peut parfois être douteux.

10. Elle a des sautes d’humeur assez spectaculaires, mais c’est juste pour avoir de l'attention ou un câlin.

11. Elle te dit: «Oui, je te promets que je le fais dès que j’arrive chez moi!», mais tu sais qu’elle a déjà oublié et qu’elle ne le fera jamais.

12. Chaque saison, elle a une crise existentielle. Soit elle change ses cheveux, se fait tatouer, donne toutes ses paires de souliers ou fait le ménage de ses vernis à ongles.

13. C’est l’amie qui donne les meilleurs conseils, mais qui ne les applique pas dans sa propre vie.

14. Ce n’est pas la personne la plus organisée que tu connaisses, mais elle essaie fort.

15. Le vendredi, elle préfère boire un verre de vino dans son bain entourée de chandelles que d'aller dans un bar entourée d’humains.

