ALLARD, Lise Boutet



À son domicile, le 16 février 2019, à l'âge de 77 ans, est décédée dame Lise Boutet, épouse de feu M. Gaston Allard. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 16h à 17h50.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Sylvie (Francis Kouadio) et Dany (Nancy Talbot) ; sa petite-fille Stéphanie Allard ; ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs : Carol (Rita Guay), Michèle (feu Errol Lapointe), André (Huguette Lamontagne) et Diane (Pierre Mathieu) ; de la famille Allard : Monique (Gaston Mathieu), Andrée (feu Lucien Ruel) et Diane Brassard Allard (André Vézina), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3Tél. 418 683-8666