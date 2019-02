Beaucoup de mouvement dans la LNH

Quatre joueurs de la Ligue nationale de hockey, soit Patrick Eaves, Micheal Haley, Tom McCollum et Michael Leighton, ont vu leur nom soumis au ballottage par leur équipe, mardi.

Ayant accepté un contrat d’un an à deux volets des Canucks de Vancouver en avant-midi, Leighton se rapportera aux Comets d’Utica, dans la Ligue américaine (LAH), s’il ne trouve pas preneur. Le vétéran de 37 ans a d’ailleurs disputé sept rencontres avec cette formation en 2018-2019, signant six victoires. Il a également joué trois matchs avec le Reign d’Ontario. Le gardien a totalisé 111 parties du calendrier régulier dans la Ligue nationale à vie.

De son côté, McCollum a signé une entente d’un an avec les Predators de Nashville et sera rétrogradé aux Admirals de Milwaukee, à moins d’une réclamation. Il a déjà porté 26 fois l’uniforme de cette équipe lors de la présente campagne. L’Américain a participé à trois affrontements des Red Wings de Detroit plus tôt dans sa carrière.

Quant à Haley, son dernier match avec les Panthers de la Floride remonte au 10 février. Il a inscrit trois points en 24 duels cette saison.

Enfin, Eaves a été limité à sept rencontres chez les Ducks d’Anaheim depuis le début du calendrier, n’obtenant aucun point.

Par ailleurs, le défenseur des Oilers d’Edmonton Brandon Manning n’a pas été réclamé et a été cédé à la filiale située à Bakersfield.