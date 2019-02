Boursiers lévisiens recherchés

La Fondation BSR, dont la mission, depuis 30 ans, est d’aider les athlètes amateurs du grand Lévis qui performent individuellement aux niveaux provincial, national et international, vient de lancer son appel de candidatures en prévision de l’attribution de ses bourses annuelles. Pour être admissibles, les jeunes résidents de Lévis doivent être âgés de 13 à 17 ans, au 30 avril 2019, pratiquer un sport individuel et transmettre leur demande avant le 15 avril 2019 au comité de sélection de la Fondation BSR qui se réserve le droit de considérer les cas exceptionnels. Les demandes doivent être envoyées en remplissant le formulaire disponible sur le site de la Fondation (www.fondationbsr.org) et acheminées par courriel à Me Roger Beaudry, président de la Fondation BSR, à l’adresse courriel suivante : rbeaudry@bernierbeaudry.com. La remise des bourses suivra en mai 2019.

Souvenirs des pee-wee

En 1968, les attaquants Guy Chouinard (Castors de Québec) et Pierre Larouche (Amos) en mettent plein la vue. Chouinard permet à son équipe d’atteindre la ronde demi-finale en classe AA alors que Larouche connaît deux matchs consécutifs de quatre buts.

Un cadeau de Noël

Louise Boudreault, de Québec, a réussi un trou d’un coup le 24 décembre 2018 au Fort Lauderdale Country Club en utilisant un fer 8 sur une distance de 120 verges sous les yeux de son partenaire de jeu Me Jean DeBlois. C’était le 7e trou d’un coup en carrière pour Louise, dont un réalisé lorsqu’elle jouait gauchère.

Hommage à Clermont Caouette

L’International Pee-Wee BSR, en cours jusqu’au 24 février à l’Aréna B.S.R. ainsi qu’à l’Aquaréna de Charny, a rendu hommage, comme prévu le 14 février dernier, à un de ses bâtisseurs décédé au cours des derniers mois. Clermont Caouette, décédé le 31 octobre 2018, était vice-président administration du tournoi depuis plusieurs années et était un bénévole hors pair. À sa mémoire, le trophée de la classe Pee-Wee A1 portera désormais le nom de Trophée Clermont-Caouette. Un autre hommage se tiendra le 20 février cette fois en mémoire de Lina P. Cloutier, décédée le 11 octobre 2018, et qui fut présidente du tournoi de 1998 à 2001. Sur la photo, de gauche à droite, lors de la mise au jeu officielle du match d’ouverture : la mascotte Bernie ; Stéphanie Dumas, vice-présidente exécutive ; Marc Picard, député de Chutes-de-la-Chaudière ; Gilles Lehouillier, maire de Lévis ; Jeannot Demers, président du tournoi ; Nicole Breton, épouse de Clermont Caouette ; ses enfants, Nadia et David ; et Jean-Paul Beaulieu, vice-président hockey du tournoi.

Pour une 3e année consécutive, Beauport Nissan et Ste-Foy Nissan collaborent avec le Patro Roc-Amadour pour lancer le concours « Gagnez un Nissan Rogue 2019 ». 5000 billets sont en vente (en ligne au www.patro.roc-amadour.qc.ca jusqu’au 26 mars). En plus d’avoir la chance d’être le nouveau propriétaire du véhicule, vous pourriez mériter l’une des 5 cartes-cadeaux chez des marchands participants. Les fonds amassés serviront à soutenir le programme Étu-actif et les camps sportifs et culturels de l’été offerts aux jeunes du Patro. Tirage le 28 mars, à 21 h, lors de l’Encan sportif et culturel du Patro en présence de P-A Méthot, humoriste et porte-parole de Beauport Nissan et Ste-Foy Nissan.

Jean-Carl Boucher (photo), acteur québécois (Ricardo dans 1981, 1987 et 1991 de Ricardo Trogi), 25 ans... Benicio del Toro, acteur portoricain naturalisé espagnol, 52 ans... Seal, chanteur et compositeur britannique, 56 ans... Andrew, prince d’Angleterre, 2e fils d’Élisabeth II et du Prince Philip, 59 ans... Alain Manoukian, couturier français d’origine arménienne, 73 ans... Smokey Robinson, chanteur et auteur-compositeur américain, 79 ans.

