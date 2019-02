Charlotte Legault dit «adieu» à son personnage de Miss BBQ

La comédienne Charlotte Legault, alias Miss BBQ dans District 31, a dit adieu à son désormais célèbre personnage dans un message sur Instagram.

On a appris à connaître la comédienne dans le cadre de son rôle d'Amélie Bérubé (Miss BBQ), un personnage bien aimé par les amateurs de la série québécoise. Plusieurs seront donc tristes de la voir partir, mais Charlotte n’avait que de bons mots pour souligner son passage à la quotidienne de Radio-Canada.

«Ça été une sacrée balade mon passage à D31... ça et faire un triple back flip c’est à peu près pareil... tu ne vois rien, pas le choix de foncer et une fois atterri... tu fais “waohh”... On refait ça! Merci tout plein à Fabienne Larouche, Michel Trudeau ainsi que Radio-Canada pour votre confiance. Merci tout gros à l’auteur, Luc Dionne. Il a mis la tête au rôle, j’y ai mis le cœur et à deux, nous y avons mis l’âme. D’avoir donné autant de temps au personnage, c’était précieux. D’y avoir donné autant de trouble, c’était luxueux. And only you, could have made it all happen. YOU made me a star.»

Plusieurs de ses abonnés ont pris le temps de remercier l'actrice pour ce qu'elle a offert à l'émission et souhaitent la revoir très bientôt dans leurs écrans.

«Merci à toi! Le Québec va s’ennuyer de Miss BBQ mais a découvert une femme hyper talentueuse, plusieurs portent s’ouvriront! Au plaisir», indique une abonnée.

«Superbe talent et personnage! Quel dommage...en espérant de te revoir bientôt dans une autre série!», souligne un autre.

Si on se fie à tout l'amour lancé en direction de la comédienne, on a l’impression que ce ne sera pas la dernière fois que l’on verra le minois de Charlotte Legault dans nos écrans!