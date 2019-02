De Gaspé à L.A.

La Québécoise Nathalie Yves Gaulthier fait partie du panel des 50 experts de la The World’s Best, nouvelle compétition de talent animée par James Corden et jugée par RuPaul Charles, Drew Barrymore et Faith Hill. Et il faut croire qu’elle a fait forte impression : on lui a déjà confirmé qu’elle reprendrait son siège lors d’une éventuelle deuxième saison.

« Tout le monde vient à Hollywood pour essayer de percer dans le showbiz, mais beaucoup de gens finissent par rentrer à la maison, déçus. Alors je remercie le Bon Dieu chaque jour d’être encore ici après 22 ans », avance Nathalie Yves Gaulthier au bout du fil, depuis sa résidence de Palm Springs, en Californie.

Parcours

Originaire de Gaspésie, elle a quitté le Québec au début des années 1990 pour faire carrière à Toronto, puis à Hollywood. C’est là où elle a formé Le PeTiT CiRqUe, une compagnie de cirque professionnel pour les jeunes artistes dont les troupes ont, entre autres, participé aux célébrations entourant le 80e anniversaire du Dalaï-Lama.

À Los Angeles, elle a travaillé avec des artistes tels P!nk, Neil Patrick Harris, Britney Spears et Cher, pour ne nommer que quelques-unes des stars qui sont passées par son studio. Puis, en octobre dernier, elle joignait le panel d’experts de l’émission The World’s Best, où elle représente le Canada.

Photo courtoisie, CBS

« Je travaille surtout en arrière-scène, je ne suis pas habituée d’être devant les caméras. Je ne savais pas du tout à quoi m’attendre. Mais l’offre est venue une semaine après que j’ai obtenu ma citoyenneté américaine. Alors je me suis dit que représenter le Canada dans une émission américaine, c’était symbolique de ma nouvelle double citoyenneté », confie Nathalie Yves Gaulthier.

Elle a donc tourné les 10 émissions en un mois, où des candidats provenant des quatre coins du monde rivalisent pour le titre du « meilleur au monde » (The World’s Best), ainsi que la somme d’un million de dollars.

Les trois juges (RuPaul Charles, Faith Hill et Drew Barrymore) sont épaulés par 50 experts en diverses sphères du divertissement dans leur vote.

La première de la saison, diffusée après le Super Bowl, a rallié un peu plus de 22 millions de téléspectateurs.

Deuxième saison ?

Évidemment, la Québécoise ne peut révéler aucun détail concernant les épisodes à venir. Mais elle promet toutefois un coup de théâtre qui viendra chambouler la compétition peu de temps avant la finale.

« Il s’est passé quelque chose de tellement, mais tellement gros, qu’on a tous été sous le choc. On croyait que c’était arrangé par les producteurs, mais non. Je ne sais même pas comment ils vont montrer ça à la télévision », avance-t-elle.

Et bien que le réseau CBS n’ait pas encore officiellement annoncé de deuxième saison, Nathalie Yves Gaulthier sait déjà qu’elle pourrait reprendre son poste parmi le panel d’experts.

« Les producteurs sont venus me dire qu’ils avaient aimé mon énergie. On a fait des journées de tournage qui ont duré 16 heures et ils m’ont dit que j’avais toujours le même niveau d’énergie à la fin qu’au début. C’est quand même tout un honneur de représenter le Canada dans une compétition mondiale », conclut-elle.

L’émission The World’s Best est diffusée les mercredis à 20 h sur les ondes de CBS.