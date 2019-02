Défi Est-Ouest: 6 joueurs du Rouge et Or invités

Le Rouge et Or de l’Université Laval comptera six représentants au Défi Est-Ouest qui se déroulera le 11 mai à l’Université Carleton et qui réunira les meilleurs espoirs en prévision du repêchage de la LCF de 2020.

Les heureux élus sont le bloqueur Kétel Assé, le centre Samuel Lefebvre, le demi inséré Jonathan Breton-Robert, le secondeur hybride Adam Auclair, le demi de coin Émile Chênevert et le secondeur Dan Basambombo qui effectuera un retour à Ottawa où il a disputé son football scolaire et civil.

Belle occasion

« Je suis vraiment content d’avoir l’opportunité de démontrer ce que je suis capable de faire devant les équipes de la LCF, a mentionné Auclair. Les tests physiques sont importants, mais le plus important selon moi est de montrer ton éthique de travail, a souligné le joueur par excellence de la dernière Coupe Dunsmore. Je souhaite aussi me faire voir pendant le match. »

Lefebvre était lui aussi très heureux d’obtenir une invitation.

« Dans le passé, tous les gars ont tripé et c’est quelque chose que je voulais vraiment vivre de me mesurer aux meilleurs au pays, a-t-il indiqué. Je veux montrer une bonne éthique de travail. Dans une telle semaine, les entraînements sont très importants et tu peux apprendre beaucoup. C’est là que je vais mettre l’emphase. Le match représente la cerise sur le sundae. En raison des nombreuses substitutions, c’est plus difficile de prendre ton rythme. »

Auclair est heureux que le match se déroule à l’extérieur.

« Ça va être le fun d’aller voir un autre campus et de voir à quoi ressemblent les installations, a précisé le Beauceron. On a tous la même passion et c’est le fun d’apprendre à connaître les joueurs des autres équipes. »

Programme

Au retour du camp de printemps à Orlando, les six joueurs du Rouge et Or amorceront une préparation spécifique en prévision des tests physiques du Défi Est-Ouest.