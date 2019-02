Démocratie Québec prône l’élargissement de la consigne

Le conseiller de Démocratie Québec, Jean Rousseau, joint sa voix à une quarantaine d’élus municipaux de la province qui demandent au gouvernement Legault d’élargir la consigne à plusieurs contenants de boissons en verre et en plastique.

Photo Daniel Mallard

M. Rousseau est le seul élu de la Ville de Québec qui a accepté de cosigner une lettre ouverte réclamant une modernisation du régime de la consigne «qui n’a pas évolué depuis 1984», rappelle-t-on. Parmi les signataires, on retrouve des maires et mairesses ainsi que des conseillers et conseillères de la Montérégie, de l’Estrie, de la Mauricie, de la Côte-Nord, du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Inquiets des répercussions de la crise du recyclage pour plusieurs municipalités du Québec, ces élus demandent en chœur au gouvernement du Québec de «poser un geste fort» et de «faire preuve de leadership» en réactivant ce dossier qui n’a pas bougé depuis plus de trente ans.

«En tant qu’élu-e-s municipaux, nous sommes en première ligne des efforts déployés pour améliorer notre environnement et ce, avec des moyens limités. Il est impératif pour nous de trouver des solutions durables à la crise actuelle pour pouvoir recycler adéquatement en produisant de la matière résiduelle de haute qualité qui répond aux exigences des entreprises de chez nous, le tout dans une optique d’économie circulaire», peut-on lire.

La crise du recyclage a entraîné la faillite de certains centres de tri et a forcé les villes «à trouver des solutions alternatives rapidement pour éviter d’envoyer des matières recyclables à l’enfouissement (...) Il existe pourtant une solution toute simple afin de produire une matière de qualité supérieure à moindre coût : la consigne. En séparant les contenants à la source, on réduit drastiquement le taux de contamination des matières résiduelles, car on évite alors les bris et les mélanges», plaide-t-on.

En plus de l’élargissement de la consigne au verre et au plastique, le collectif d’élus municipaux réclame une bonification du montant de la consigne actuelle, afin de hausser la redevance aux détaillants.

La Ville de Québec est déjà «pro-consigne»

Sollicitée par les autres signataires, la Ville de Québec a jugé qu’il était prématuré de cosigner cette lettre ouverte, disant ne pas connaître encore l’orientation du gouvernement Legault à ce sujet.

L’attaché de presse du maire Régis Labeaume, Paul-Christian Nolin, rappelle toutefois que la Ville a adhéré au mouvement Pro-Consigne Québec en 2015. Dans un sommaire décisionnel de l’époque, la Ville s’était dite en faveur d’une consigne sur les bouteilles de vin mais elle ne s’était pas prononcée sur la consigne des bouteilles en plastique.

M. Nolin rappelle aussi que la Ville de Québec a déjà lancé son propre projet pilote afin de valoriser tout le verre récupéré sur son territoire, lequel est déjà vendu à diverses entreprises. La nouvelle technologie implantée au centre de tri a permis à la Ville de réduire de façon considérable le taux d’impuretés, principal obstacle à la revente de cette matière sur les marchés internationaux.