Jessica Bunker, buteuse née!

Certains athlètes se félicitent eux-mêmes pour leurs succès. D’autres préfèrent plutôt jouer la carte de la modestie quand tout baigne dans l’huile. L’attaquante du Rouge et Or de l’Université Laval, Jessica Bunker, fait partie de la deuxième catégorie.

Bunker domine largement au chapitre des points depuis le début de la saison du circuit de soccer intérieur du RSÉQ avec ses 11 buts, 6 passes et 17 points en seulement 5 rencontres.

Dimanche, dans l’écrasante victoire de 9-0 des Lavalloises aux dépens des Stingers de Concordia, elle a secoué les cordages à quatre reprises !

Mais ce serait bien mal connaître l’athlète de Brossard de croire qu’elle s’attribue tout le mérite de ses succès hivernaux.

« Tout le monde trouve que c’est incroyable, mais en fait, c’est grâce à mes coéquipières, a-t-elle dit humblement. Ce sont elles qui font les bonnes combinaisons, les bons jeux. Je reçois la passe et je fais juste la mettre dedans ! C’est un effort d’équipe », a souligné l’étudiante en architecture.

Changements importants

L’effectif intérieur du Rouge et Or compte sur plusieurs recrues à la suite des départs d’éléments clés comme Joël Gosselin et Marie-Joëlle Vandal.

Ça n’a toutefois pas empêché la troupe d’Helder Duarte de faire preuve d’excellence, alors qu’elle pointe au sommet du classement en vertu d’un dossier de 3-0-2, à égalité avec Ottawa.

« On s’est beaucoup améliorés depuis la saison d’automne. Malgré les grands piliers de l’équipe qui sont partis, je suis impressionnée par les recrues. On roule beaucoup le banc. On a beaucoup travaillé la finition, alors ça m’a aidée à placer les ballons dans le but », a expliqué Bunker.

Séjour en France fructueux

Bunker avait fait l’impasse sur le calendrier 2018 en raison d’un exil temporaire en France dans le cadre de son programme d’études.

La Québécoise a peaufiné son jeu en joignant les rangs de deux équipes, ce qui l’a propulsée depuis son retour sur le campus de Sainte-Foy.

« J’ai beaucoup appris parce que le jeu est plus technique. Je manquais un peu le côté technique. Ici, au Canada, j’ai l’impression que c’est plus physique et on se concentre plus sur la tactique. Ma formation en France a été un complément », estime la joueuse de 24 ans, qui n’avait jamais œuvré au sein d’une formation élite avant de jouer pour le Rouge et Or.

« Je me rappelle des camps de sélection et ça m’avait ébranlée de voir à quel point les filles étaient bonnes ! Je suis arrivée en paysanne et Helder a vu le potentiel en moi, qui continue à se développer. » Elle ne saurait mieux dire.

3 Étoiles du Rouge et Or

1. Jessica Bunker

Photo courtoisie, Yan Doublet

Soccer

Architecture

Après avoir récolté 5 buts et 3 mentions d’aide au match précédent, elle a récidivé avec 4 filets et 2 passes décisives dans un gain de 9-0 sur Concordia, dimanche dernier au Stade TELUS-UL.

2. Alexandre Obomsawin

Photo courtoisie, Mathieu Belanger

Volleyball

Enseignement de l’éducation physique et à la santé

Lors des 2 victoires qui confirmaient la 1re saison régulière parfaite du RetO en 6 ans, il a mené l’équipe avec 16 et 14 attaques marquantes.

3. Samuel Lamhamedi

Photo courtoisie, Yan Doublet

Ski alpin

Actuariat

Il a dominé les épreuves de slalom du week-end à Bromont, terminant en première place samedi et dimanche.

Performances dignes de mention

Maud Chapleau

Volleyball

Certificat en service social

Elle a mené la charge avec 13 attaques marquantes et l’impressionnant total de 8 as dans le gain contre Montréal vendredi, avant d’ajouter 10 frappes payantes et 6 as lors de la victoire face à Sherbrooke.

Dominique Fortin

Soccer

Adm. des affaires

Elle a elle aussi contribué largement à la victoire de 9-0 face aux Stingers dimanche, grâce à ses 3 buts et 2 passes décisives.

Jean-Philippe Lévesque

Soccer

Nutrition

Choisi joueur du match, il a marqué deux filets dont l’éventuel but victorieux face à Concordia, que le Rouge et Or a vaincu 6-2.

Claudia Émond

Basketball

Intervention sportive

Elle a été au cœur du réveil des siennes après une première demie difficile contre l’UQAM, samedi, marquant 18 de ses 22 points dans la seconde portion de la rencontre, en route vers une victoire de 64-50.

Miro Lacroix

Tennis

C. en adm. des affaires

La recrue a remporté ses deux premiers matchs en carrière dans la ligue universitaire, remportant notamment toutes ses parties au service autant en simple qu’en double. Laval a vaincu Sherbrooke 7-0.

– Avec Mathieu Tanguay

À VENIR CETTE SEMAINE

BASKETBALL

Jeudi 18 h (F) et 20 h (H) c. Concordia

PEPS

VOLLEYBALL

Vendredi 19 h 30 (M) c. Dalhousie

Demi-finale RSÉQ – #1

PEPS

Samedi 19 h 30 (M) c Dalhousie

Demi-finale #2