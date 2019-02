JiC à Québec

Le hall d’entrée du Centre Vidéotron s’est transformé en plateau de tournage, mardi soir. De nombreux fans de hockey se sont massés à l’entrée de l’amphithéâtre pour assister à l’enregistrement de l’émission JiC, à l’occasion du 60e Tournoi international de hockey pee-wee.

L’émission était diffusée dès 17 h en direct à TVA Sports.

Sa présence dans la capitale était le prétexte parfait pour bâtir une émission sur le retour des Nordiques, un sujet « incontournable » pour l’animateur Jean-Charles Lajoie, fan avoué de la défunte équipe.

Des invités comme Patrick Roy, Régis Labeaume, Louis Jean et Claude Boivin, un ancien de la LNH, ont défilé sur le plateau pour discuter de hockey et des Nordiques. Avec des vidéos d’archives, JiC a ouvert l’émission avec un éditorial sur le sujet.

« On voulait sonder les gens, ils sont où dans leur tête par rapport à ça. Pour moi, les Nordiques, il faut en parler, parce que c’est névralgique », a-t-il commenté après l’enregistrement.

Enthousiasme

L’enthousiasme soulevé par la foule présente mardi démontre que l’intérêt pour le hockey à Québec ne s’apaisera pas. Le retour des Nordiques, « ça va arriver », a lancé le maire Labeaume de passage sur le plateau.

« Il y a plus de monde ici [dans le hall d’entrée] qu’à un match des Panthers, a blagué Louis Jean, tête d’affiche de TVA Sports qui souhaite lui aussi le retour de la rivalité Montréal-Québec. Dans la Ligue nationale, il n’y a pas beaucoup de buildings supérieurs à celui-ci. »

Louis Jean avait d’ailleurs fait le trajet depuis Montréal ce matin seulement pour participer à l’émission. Il a souligné l’importance du Tournoi pee-wee.

« Je parle à tellement de joueurs, comme Connor McDavid, Auston Matthews, pour qui leurs souvenirs au Tournoi sont intacts. Pour les jeunes qui y participent, c’est tellement grand. »

« J’avais la trouille »

En ondes depuis un mois, Jean-Charles Lajoie a expliqué mardi, en marge du tournage, à quel point transporter l’émission dans la capitale a été tout un défi.

« On est à la semaine six. Je me demandais si on était prêt pour ça.

« Je n’avais plus mes repères, toutes nos habitudes étaient bousculées. J’avais la trouille, je ne savais pas si les gens seraient au rendez-vous. Finalement, ç’a été extraordinaire », a souligné l’animateur qui a pris un bain de foule après l’enregistrement.

Puisque l’expérience a été concluante malgré les défis, il ne serait pas surprenant de voir JiC revenir tourner à Québec.