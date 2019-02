Kylie Jenner dit être «terrifiée» par la chirurgie plastique, mais admet avoir eu des injections

Dans une récente entrevue avec le magazine Paper, Kylie Jenner parle de sa relation avec la chirurgie plastique.

Il faut dire que la jeune femme a subi toute une transformation depuis qu’on la connaît et certaines personnes attribuent ces changements à la chirurgie plastique. Toutefois, Kylie Jenner maintient qu’elle n’a jamais eu recours à la chirurgie... à l’exception des injections!

«Les gens pensent que je suis souvent passée sous le bistouri et que j’ai complètement reconstruit mon visage, ce qui est complètement faux, indique la jeune femme en entrevue. J'en suis terrifiée! Je ne ferais jamais ça. Ils ne comprennent pas tout ce que peuvent faire une bonne mise en plis, un bon maquillage et des injections, par exemple.»

Les injections peuvent être utilisées un peu partout dans le visage pour ajouter du volume et changer la forme de certaines parties du visage. Kylie Jenner avait déjà indiqué qu’elle avait retiré ses injections d’acide hyaluronique, mais admet désormais qu’elle y a recours à nouveau. Elle était auparavant très frileuse d'en parler publiquement, mais elle ne semble plus craindre de se confier à ce sujet.

«J'ai des injections dans les lèvres. Je ne le nie pas», a confirmé la jeune milliardaire.

Une chose est certaine, la jeune Kylie a bien changé depuis ses débuts à Keeping Up with the Kardashian!