La Caisse investit 127 millions $ dans deux nouveaux fonds de capital de risque

La Caisse de dépôt et placement du Québec a annoncé des placements de 127 millions de dollars dans deux nouveaux fonds de capital de risque gérés par la firme québécoise iNovia Capital.

Le bas de laine des Québécois investira 100 millions de dollars dans un fonds misant sur les entreprises technologiques en croissance et 27 millions pour un autre, centré sur les entreprises en phase de démarrage.

La Caisse a précisé qu’elle a un «long historique» d’investissement avec iNovia Capital.

«Cette transaction s’inscrit dans notre volonté de poursuivre notre engagement auprès de gestionnaires de capital de risque de premier plan au Québec et ainsi assurer le développement d’entreprises technologiques fortes, a déclaré Charles Émond, premier vice-président, Québec et Planification stratégique globale à la Caisse, par communiqué. Fidèle à notre stratégie qui vise à appuyer les sociétés les plus performantes et prometteuses de nos fonds en portefeuille, la création de ces deux nouveaux fonds d’iNovia représente une source intéressante d’occasions de co-investissement pour la Caisse à l’avenir.»

La firme iNovia a souligné qu’elle apprécie la collaboration qu’elle a développée avec la Caisse.

«La Caisse nous appuie depuis longtemps, agissant à titre d’investisseur dans plusieurs de nos fonds et de co-investisseur dans certaines de nos sociétés en portefeuille, a dit Chris Arsenault, cofondateur et associé général, iNovia Capital. Nous apprécions la vision à long terme de la Caisse et son engagement envers le développement de chefs de file dans différents secteurs.»