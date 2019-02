La résilience d’une jeune victime d’agression sexuelle

À l’ère du #metoo, la voix des victimes de crimes sexuels se fait de plus en plus entendre, et plusieurs font preuve de résilience.

C’est le cas d’Angelica Fournier, de Bellechasse, qui à l’âge de 16 ans avait raconté publiquement son histoire en 2018.

Angélica n’avait que 6 ans lorsque les premières agressions ont débuté. Elles ont perduré jusqu’à ses 11 ans. Elle a finalement dénoncé son agresseur, son ex-beau père, alors qu’elle avait 14 ans.

Celui-ci purge une peine de 30 mois de prison pour attouchements et agression sexuelle à répétition. Elle a fait lever l'interdit de publication pour dévoiler son identité et pouvoir raconter son histoire dans une vidéo.

«J’ai été victime, mais j’ai tourné la page. Je ne me considère plus victime. Je veux que les gens sachent que lorsqu’on dénonce on vit une période difficile, mais qu’après on voit la lumière au bout du tunnel et que ça va super bien», a-t-elle expliqué en entrevue au Québec Matin avec Jean-François Guérin.Elle se lance en affaires

Malgré son passé difficile, elle a pris son avenir en mains en lançant sa ligne de vêtements, Angel’s.

Elle souhaite remettre une partie de ses profits à des organismes qui viennent en aide à des victimes, dont des enfants, comme la Fondation Marie-Vincent, et les CALACS.

«Je veux venir en aide aux victimes d’agressions sexuelles en les finançant. Une partie de mes profits vont aller à diverses fondations», a-t-elle précisé.

Après sa sortie publique, en dévoilant son agression, plusieurs victimes lui ont écrit directement pour demander de l’aide.

Mais elle l’admet : elle n’est pas psychologue, il devenait donc difficile pour elle de les aider. Elle les référait donc à des ressources.

«Aujourd’hui, je veux les aider à ma manière en amassant le plus de sous possible pour les redonner aux fondations.»