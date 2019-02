Le cinéma en régions: on tourne à Thetford Mines

À la recherche de paysages évoquant le Midwest américain et d’une falaise pour son prochain long métrage, le réalisateur québécois Kim Nguyen s’est tourné vers la région de Thetford Mines. Il n’est pas le seul. Depuis quelques années, l’ancienne ville minière a servi de décor pour le tournage de plusieurs films.

En lice pour l’Oscar du meilleur court métrage, Fauve, de Jérémy Comte, a été tourné en entier à Thetford Mines.

Quelques scènes d’Il pleuvait des oiseaux, le prochain film de Louise Archambault, y ont aussi été tournées l’été dernier. Le magasin général de Black Lake a été utilisé pour des séquences de Pieds nus dans l’aube, de Francis Leclerc. Émile Gaudreault (Le vrai du faux) et quelques autres cinéastes moins connus ont aussi posé leur caméra dans la région thetfordoise.

Le plus prestigieux tournage est celui du film de Nguyen, The Hummingbird Project, à l’automne 2017, avec les vedettes internationales Jesse Eisenberg (The Social Network), Alexander Skarsgård (True Blood) et Michael Mando (Orphan Black).

« Je n’ai jamais vu un plateau comme celui-là. On dirait une œuvre d’art », s’est extasié Eisenberg, des propos rapportés au Journal par la boîte de production québécoise Item 7.

De montagnes et de lacs

Les paysages qui ont séduit l’acteur américain sont précisément ce qui attire tout ce beau monde en plein cœur de la MRC des Appalaches.

« À cause des mines, c’est une région particulière. Au nord, on est dans un secteur de feuillus avec des érables et c’est montagneux. Tandis qu’au sud, on retrouve plutôt des lacs et des conifères. Dans un rayon de trente minutes, il y a beaucoup de paysages », indique le président du Bureau du cinéma et de la télévision de la Chaudière-Appalaches, Daniel Ferland.

« Quand nous avons montré le film à Toronto, l’automne dernier, il y avait des Américains dans la salle qui étaient convaincus qu’on avait tourné en Pennsylvanie », ajoute Pierre Even, producteur de The Hummingbird Project.

Photo courtoisie, Sébastien Raymond

Bon pour le tourisme

Attirer des tournages se veut une façon pour les autorités locales de pallier la fermeture des mines de Thetford Mines, qui ne sont plus accessibles aux touristes depuis l’hiver 2018 en raison des risques liés à l’exposition à l’amiante.

« Les tournages qui ont eu lieu ces dernières années leur ont fait réaliser que c’est une belle occasion d’attirer un tourisme d’affaires et de contrer l’exode de la population », dit Daniel Ferland.

Selon Pierre Even, la ville a les infrastructures nécessaires pour recevoir d’autres tournages. « Il y a plein d’hôtels, dont un flambant neuf. Nous avons été super bien accueillis et ça a été assez facile pour nous d’organiser le tournage là bas. »

Destination : Thetford Mines

Quelques productions tournées en tout ou en partie à Thetford Mines et ses environs (entre parenthèses, la date de sortie)

Longs métrages

Il pleuvait des oiseaux (automne 2019)

(automne 2019) The Hummingbird Project (22 mars 2019)

(22 mars 2019) Pieds nus dans l’aube (2017)

(2017) Turbo Kid (2015)

(2015) Le vrai du faux (2014)

(2014) Saints-Martys-des-Damnés (2005)

(2005) Mon oncle Antoine (1971)

Courts métrages

Fauve (2018)

(2018) Gaspé Copper (2013)

Série télé