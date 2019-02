Le concept de «Révolution» vendu en France et en Espagne

«Révolution» fait des petits ailleurs dans le monde. Le concept de l’émission de danse entièrement créée au Québec vient d’être vendu en Espagne, après avoir été également acquis en France en décembre dernier, ont annoncé Québecor Contenu, la maison de production Fair-Play et le distributeur Armoza Formats, mardi.

En Espagne, c’est la compagnie de production Globomedia qui a mis la main sur les droits de «Révolution» pour en faire une version locale. En France, le format a été acheté par Réservoir Prod.

Le canevas de «Révolution» avait fait tourner les têtes au dernier MIPCOM de Cannes, le marché annuel des contenus télévisés, rapportait le «Journal de Montréal» en octobre. Il était alors déjà considéré comme l’un des formats les plus prometteurs dans la catégorie des projets non scriptés, selon Virginia Mouseler, présidente du bureau d’études The Wit.

«Cette compétition de danse à grand déploiement, développée par des gens d’ici chez Québecor Contenu et Fair-Play, réussit l’exploit de créer un réel engouement à l’international, a déclaré Ginette Viens, vice-présidente marque et contenus chez Québecor Contenu, par voie de communiqué. C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous constatons l’intérêt des autres pays pour ce format. Encore une fois, le talent des artisans québécois est indéniable et cette annonce en fait foi.»

«Nous sommes fiers que "Révolution" intéresse des marchés majeurs comme ceux de l’Espagne et de la France, a renchéri Guy Villeneuve, président chez Fair-Play. L’intérêt de ces deux pays envers notre format, quelques mois seulement après la diffusion de la première saison, est très encourageant pour la suite du développement à l’international.»

Grand succès sur les ondes de TVA l’automne dernier, «Révolution» a rallié plus de 1,3 million de téléspectateurs chaque semaine, comme en font foi les données de Numeris, pour une part de marché de 35 %. Le dispositif inédit de 128 caméras permettant des prises de vue uniques de 360 degrés sur les prestations des danseurs – une technologie élaborée au Québec, une première mondiale en télévision –, a suscité la curiosité des créateurs étrangers en plus de fasciner le public d’ici.

TVA présentera la deuxième saison de «Révolution» en 2019. Les préauditions sont en cours et se termineront les 2 et 3 mars, dans les locaux de TVA, à Montréal. Les danseurs en solo, en duo ou en troupes, amateurs ou professionnels, sont invités à se présenter en grand nombre.