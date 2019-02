Les femmes jouissent moins que les hommes

Ce n’est pas moi qui le dis, ce sont les études. Un article paru dans le Elle nous apprend que, dans les couples hétérosexuels, seulement 65% des femmes jouissent chaque fois qu'elles font l’amour avec leur chum alors que, du côté de ces messieurs, c’est plutôt dans une proportion de 95% qu’on atteint l’orgasme lors du rapport sexuel.

Les femmes jouissent donc proportionnellement moins que les hommes. Est-ce que c’est parce que nous aimons moins le sexe? Sommes-nous frigides? C’est quoi notre problème?

Il faut tout d’abord préciser que la jouissance des femmes est un sujet tabou depuis fort longtemps. Une femme qui jouit, ça rend mal à l’aise. Une femme qui se masturbe, encore plus. On ne veut pas savoir ces choses-là parce que, à travers l’histoire, on a toujours associé le plaisir féminin aux femmes de mauvaise vie. En gros, si tu venais, t’étais une prostituée. La femme, à cette époque, n’était qu’un incubateur au service de son époux.

On en a fait du chemin, depuis, mais le stigma de la jouissance féminine est encore bien présent dans notre inconscient collectif et, à cause des raisons énumérées ci-haut, la science ne s’y intéresse que depuis peu.

La porno, aussi, n’a pas été l’adjuvant des femmes au lit. Jusqu’à ce que j’atteigne l’orgasme, c’est-à-dire environ 4 ans après avoir commencé à être active sexuellement (oui, vous avez bien lu), j’étais persuadée que ce n’était pas normal de ne pas venir instantanément quand un homme me pénétrait. Après tout, les filles dans les films de fesses poussent des gémissements de plaisir dès que l’organe mâle effleure leur épiderme. Force est d’admettre que ce n’est pas comme ça que ça se déroule dans la vraie vie. Breaking news : très peu de femmes jouissent par seule pénétration vaginale. Et la science vient de démontrer que même les orgasmes vaginaux tireraient leur origine du clitoris.

Et c’est sans compter le fait qu’on a toujours considéré l’éjaculation masculine comme le point culminant – et final – du rapport sexuel. Autrement dit, quand le bonhomme est venu, l’objectif est atteint. C’est plate, mais l’expérience m’a appris que certains hommes s’en fichent un peu du plaisir de leur partenaire ou ne s’y intéressent que pour conforter leur égo (si elle aime ça, c’est que je suis bon au lit).

Mais le vrai problème, c’est nous, mesdames. Si on jouit moins, n’est-ce pas parce qu’on hésite à communiquer nos vrais besoins, à dire ce qui nous plait ou pas à évoluer dans des relations où la sexualité se vit à véritablement à deux? Longtemps, je me suis moi-même perçue comme un outil de plaisir au service de mon partenaire. Parce que la société nous dresse et nous conditionne à plaire et tout ceci est renforcé l’industrie du film pour adulte. Ce n’est pas facile de savoir ce qu’on veut (faut se toucher pour le savoir, en passant). Encore moins de le dire. Et c’est difficile aussi de se laisser aller, d’arrêter de penser à son petit mou de ventre ou à sa cellulite tellement on est bombardé d’images de corps irréalistes (les seuls désirables selon les ayatollahs de la mise en marché).

En matière de sexualité, on a quelques prises «contre» nous, mais la première étape, c’est d’en parler. C’est de le dire que ça se peut de pas venir les premières fois qu’on couche avec une personne, que ça ne fait pas de nous des filles qui n’aiment pas le sexe et de nos partenaires des «pas bons». Aussi, peut-on se dire, une fois pour toutes, que de pas venir, ça se peut. Que ce n’est pas la finalité de tout. Ici, je serais tenté de dire que tout vient à point à qui sait attendre (je sais, je sais).

Le sexe, c’est peut-être la chose la plus profondément humaine. Et l’humain est complexe. Le sexe, c’est pas juste un monsieur qui rentre dans une madame. C’est beaucoup plus que ça. Et c’est ça qui est beau.

