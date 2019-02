Les Jonas Brothers sont de retour et voici tout ce que vous devez savoir

Six ans après leur séparation, les Jonas Brothers préparent secrètement leur retour avec de nouvelles chansons, en plus d’un documentaire sur leur réunion.

On entend déjà plusieurs filles crier très fort!

Après avoir eu des carrières solo et pris le temps de travailler sur des projets personnels, Nick, Joe et Kevin Jonas estiment qu’il est temps qu’ils se réunissent à nouveau.

Pour leurs projets futurs, qui incluraient un nouvel album, une tournée et un documentaire, le groupe s’appellera «Jonas». Ils ont décidé de retirer le «Brothers» du nom de leur band.

Le groupe s’est formé en 2005 et a gagné en popularité grâce à ses nombreuses apparitions sur la chaîne de télévision Disney Channel.

En 2008, le groupe a connu un grand succès dans les films Camp Rock et Camp Rock 2: The Final Jam. Depuis, ils ont vendu plus de 17 millions d’albums partout dans le monde.

Leur séparation est survenue après qu'une tournée prévue pour octobre 2013 eut été annulée, les frères n’ayant plus la même vision concernant leur direction musicale.

En espérant que leur réunion soit un succès!