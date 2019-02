Mise à jour Apex Legends pour réduire les nombreux bogues

Une mise à jour du célèbre jeu Apex Legends a été lancée aujourd’hui, visant à réduire les nombreux crashs. La patch est accessible aux joueurs PC, Xbox One et PS4 dès maintenant.

Les détails de la mise à jour ont été partagés par Respawn, la compagnie qui développe le jeu, sur Reddit. Les joueurs sur PS4 devraient avoir un gameplay plus fluide et le jeu ne devrait plus planter quand un bouton est appuyé lors du chargement du jeu.

Il y a aussi des problèmes au niveau des revives, où certains joueurs voyaient leurs joueurs bouger très lentement après avoir été réanimés. La patch devrait régler ceci. Sur Xbox One, il y avait des crashs causés par des skins qui devraient être réglés.

Mais, tout n’est pas réglé si l’on se fie aux commentaires des utilisateurs sous la publication. Certains ont commencé à avoir des bogues seulement après la mise à jour tandis que d’autres réclament un bouton reconnect.

Respawn n’a pas encore répondu aux critiques de cette mise à jour.