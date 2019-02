Netflix accroît sa présence au Canada

Netflix produira davantage de films et de séries télévisées au Canada.

Dans un communiqué publié mardi, la compagnie américaine a annoncé la création d'un centre de développement à Toronto grâce à la location de deux grands espaces qui seront convertis en studio.

Quatre étages en plus de bureaux adjacents ont été loués aux Cinespace Studios (164 000 pieds carrés) ainsi qu'aux Pinewood Toronto Studios (84 580 pieds carrés).

Ces lieux serviront notamment à développer des projets comme la série d'horreur «Guillermo del Toro Presents Ten After Midnight» et le film «Let It Snow». Au total, Netflix avance la création d'environ 1850 emplois par année, mais ne précise pas la durée de sa présence dans la Ville Reine.

«D'excellentes équipes, d'excellents espaces de studio, un excellent service à la clientèle et de grandes compagnies comme Netflix font de Toronto le meilleur endroit en Amérique du Nord pour produire des émissions de télévision et des films», s'est enthousiasmé le maire de Toronto, John Tory.

Outre ces nouveaux lieux de travail et différents sites qu'elle fréquente occasionnellement depuis quelques années déjà, l'équipe de Netflix est signataire d'un bail aux Martini Film Studios situés en Colombie-Britannique.

En 2017, les responsables de la plateforme se sont engagés à dépenser 500 millions $ pendant cinq ans dans des productions au Canada. Selon les prévisions de ses dirigeants, ce montant sera dépassé. C'est en 2012, avec la série d'horreur «Hemlock Grove» – nommée deux fois aux Emmy Awards –, que Netflix a commencé à produire des œuvres au Canada.