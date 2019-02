«Nous étions en mission» –Tomas Tatar

Défait à ses quatre matchs précédents, le Canadien n’avait pas une mince tâche. Vrai que les Blue Jackets avaient joué la veille. N’empêche qu’ils s’amenaient à Montréal avec l’un des meilleurs dossiers sur les patinoires adverses.

« Si on veut grandir en tant qu’équipe, c’est le genre de situation que nous devons être en mesure de gérer. Hé ! on se bat pour une place en séries éliminatoires. C’est un des temps les plus plaisants de la saison. Il faut savourer ce moment. »

– Brendan Gallagher

« Nous étions en mission. C’était un gros défi. Ce n’est jamais évident de se sortir d’une séquence de défaites. Nous avons bataillé pendant tout le match, car ils ont joué un gros match également de leur côté. Ce sont deux gros points que nous venons de récolter. »

– Tomas Tatar

Max Domi, Paul Byron et Tomas Tatar ont été les marqueurs du Canadien. C’est donc dire que trois des quatre trios de l’équipe ont contribué au pointage.

« La profondeur est un élément important de notre formation. On n’est pas le type d’équipe qui peut être traînée par un ou deux joueurs. Les 18 joueurs et les deux gardiens doivent mettre la main à la pâte pendant 60 minutes. Quand c’est le cas, nous sommes difficiles à battre. C’était un soir comme ça. »

– Max Domi

Max Domi n’a pu s’empêcher de se porter à la défense de Mike Reilly lorsque ce dernier a été mis en échec par Nick Foligno. Les fils de deux anciens joueurs de la LNH ont finalement jeté les gants.

« Je ne m’attendais pas à recevoir la visite de Domi, mais il me l’a demandé. J’ai fini par accepter. Je crois que nos pères doivent être heureux en ce moment. »

– Nick Foligno