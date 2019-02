Rencontre avec le gars qui a transformé une Smart en mini déneigeuse

Un nouveau justicier du déneigement a fait surface lors de la tempête du 13 février dernier à Montréal. Frank Espina a désengorgé l’entrée de garage et quelques rues avoisinantes aux blocs dont il s’occupe avec... une Smart électrique transformée en déneigeuse.

L’entrepreneur et youtubeur connu sous le nom de Frank of All Trades a publié une vidéo de son bolide en pleine action quelques jours après la tempête, qui a amassé plus de 50 000 vues depuis sa sortie.

On est allé à sa rencontre parce que... pourquoi pas?