Rob Zombie et Marilyn Manson au Centre Vidéotron

Rob Zombie et Marilyn Manson s’arrêteront au Centre Vidéotron le samedi 17 août, dans le cadre de la tournée Twins of Evil – Hell Never Dies.

Cette tournée conjointe, qui ne passera pas par Montréal, débutera le 9 juillet à Baltimore et prendra fin le 18 août à Gilford, dans le New Hampshire.

Six spectacles sont prévus au Canada avec des arrêts à Vancouver, Saskatoon, Winnipeg, London en Ontario et Ottawa.

Les billets seront mis en vente le vendredi 22 février sur ticketmaster.ca. Une prévente aura lieu le jeudi 21 février, à 14 h, pour les membres de l’infolettre du Centre Vidéotron.

Plus de détails à venir...