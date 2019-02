SNC-Lavalin : Oui au règlement

Il faut arrêter de charrier

Je peux très bien comprendre pourquoi certains disent n’importe quoi et sortent toutes sortes de chiffres abracadabrants sur notre pseudo-fleuron et joyau québécois SNC-Lavalin qui, historiquement, a pris son envol grâce aux juteux contrats d’Hydro-Québec, fraichement nationalisée. Hélas, les motivations idéologiques, électoralistes et pécuniaires ne s’embarrassent jamais des faits.

On n’arrête pas de nous dire, afin de nous inciter à vouloir à tout prix sauver SNC-Lavalin et de nous faire croire à la catastrophe, qu’il y va de la survie de 50 000 employés de cette firme. Disons que SNC-Lavalin compte environ 42 500 employés hors du Canada, en Arabie saoudite, un gros client, en Amérique du Sud (comme des mines), en Asie, au Moyen-Orient, bien souvent grâce à des contrats financés par le gouvernement du Canada et ses organismes.

SNC-Lavalin compte aussi approximativement 8500 employés au Canada, mais qui sont loin d’être des ingénieurs. SNC-Lavalin a des milliers d’employés qui font le ménage et l’entretien des édifices du gouvernement fédéral; dans des PPP comme le CUSM; dans la gestion de l’autoroute privée 407 en Ontario, etc. Alors il en reste combien dans le secteur du génie? Tous des postes qui pourraient être récupérés par d’autres firmes si les gouvernements à tous les paliers décidaient d’octroyer les contrats à d’autres entreprises québécoises et canadiennes.

Oui, au programme d’accords spéciaux

Bien sûr, il ne faut absolument pas pénaliser les employés de SNC-Lavalin qui sont d’innocentes victimes des gestes criminels posés par les dirigeants qui ont coûté aux contribuables québécois et canadiens des millions de dollars. Une compagnie à fonds social est seulement une entité juridique et une création artificielle. Elle est une personne morale. Ce n’est pas elle qui commet des fraudes et de la corruption. Ce sont ses dirigeants qui font ça dans le but de s’enrichir personnellement.

Dans le cas de SNC-Lavalin et ailleurs, leurs dirigeants ne sont que des professionnels qui n’ont pas créé l’entreprise et qui n’en sont pas les propriétaires. Alors, pour le temps qu’ils dirigeront l’entreprise, ils veulent à tout prix s’enrichir et satisfaire avant tout leurs intérêts strictement personnels avant ceux des actionnaires et encore plus ceux des employés et de la collectivité. Et tous les moyens sont bons afin de parvenir à leurs fins égoïstes impliquant la fraude et la corruption. Si SNC-Lavalin est appelée à défrayer des centaines de millions de dollars aux gouvernements et autres victimes flouées, bah, pour eux ce n’est pas bien grave puisque ce n’est pas eux personnellement qui vont payer de leurs poches.

Alors il faut dire oui, comme dans d’autres pays, au règlement des poursuites criminelles envers la compagnie entre les gouvernements et la SNC-Lavalin par le paiement d’une très forte amende qui pourrait avoisiner le milliard de dollars.

À bras raccourcis sur Justin Trudeau

En passant, je me demande bien où est le bien fondé de tout ce tapage politique et médiatique autour de l’intervention de Justin Trudeau dans le dossier de SNC-Lavalin. Pour certains, il doit être condamné et doit même démissionner pour s’être enquis auprès de sa ministre de la Justice des voies à suivre. Après tout, il est le premier ministre, il a le droit de favoriser le recours légal, oui légal, du programme d’accords spéciaux mis en place plutôt que d’un procès juridique et il avait tout à fait raison.

Par contre, il faut emprisonner les coupables

Condamner l’ex-président de SNC-Lavalin Pierre Duhaime à : « 20 mois de “prison”... dans une maison (la sienne) à 1 M$. Mêlé au plus gros scandale de corruption (CUSM), un ex-pdg évite l’incarcération » (Le Journal de Montréal, 1er février 2019)... est une honte. C’est une farce grotesque et une injustice flagrante. Comment ensuite demander aux gens d’avoir confiance dans notre système de justice à géométrie variable? C’est le même fripon qui ne cessait de répéter qu’il était un modèle de vertu, que SNC-Lavalin était irréprochable et au-dessus de tout soupçon et que la création de la commission Charbonneau était tout à fait inutile. Aussi, il se permettrait de critiquer : « Le président de SNC-Lavalin (Pierre Duhaime) critique (très sévèrement en jouant la carte de la vierge offensée) le rapport Duchesneau » (La Presse, 20 septembre 2011). Pas de prison véritable pour un tel filou qui a volé des millions de dollars aux contribuables est une parodie de justice. Après ça, on se demande ce qui incite les Gilets jaunes à s’en prendre aux relations incestueuses qui prévalent entre les élites de toutes sortes. De la complicité en bonne et due forme. Ah oui, comme d’autres dans son genre, il n’a rien vu, il était au courant de rien. Ce sont ses subalternes véreux et crapuleux qui ont tout fait dans son dos. Arrogant et mesquin en plus de ça le monsieur. Dire que le bougon avait, malgré tout, eu droit à un dédommagement de départ en 2012 d’un petit 4.97 M$ de la part de la compagnie.

Et voilà qu’une autre crapule de SNC-Lavalin, Stéphane Roy, exige que l’on stoppe les poursuites criminelles contre lui en raison du temps requis pour la poursuite à procéder (Arrêt Jordan) : « Corruption : un accusé demande l’arrêt des procédures. L’ex-v.-p. de SNC-Lavalin est accusé de corruption (impliquant des millions de dollars » (Le Journal de Montréal, 12 février 2019). Mettez-moi ça vite en prison.

Prison et amende

En somme, je suis favorable à ce que la compagnie SNC-Lavalin paie une forte pénalité d’environ un milliard de dollars afin de régler les litiges. Mais, il faut que les gouvernements aillent en appel de la peine ridicule “d’injustice” rendue à Pierre Duhaime et il faut continuer à tout prix le procès de l’autre ripou du nom de Stéphane Roy. Pour que justice soit en partie rendue, il faut obligatoirement que ces deux individus aillent en prison pour longtemps, comme ailleurs, sinon il n’y a pas de véritable justice au Québec et au Canada.

Comme ailleurs que je dis

Prenons par exemple le cas de la monumentale fraude impliquant la transnationale Enron aux États-Unis. Alors que vois-je comme titre de l’article du 1er septembre 2018 paru dans Le Devoir? “L’ex-directeur général (Jeffrey Skilling) sort de prison”. Sort de prison après avoir purgé 12 ans de prison en bonne et due forme. Concernant toujours la firme Enron : “Sorti de prison après y avoir passé cinq ans, l’ex-directeur financier d’Enron (Andrew Fausto) donne maintenant des conférences sur la bonne gouvernance” (Le Devoir, 19 août 2015). Et aussi : “Corruption. Peine de prison de cinq ans pour l’héritier Samsung” (Le Devoir, 26 août 2017). On est loin des peines de prison à la maison. Il faut vouloir rire et ridiculiser le monde avec de telles peines de prison loufoques. Ainsi, le Québec et le Canada se couvrent de ridicule à l’échelle internationale. Et ça se permet de faire la leçon à d’autres pays. Pourtant, nos élus n’ont de cesse de se gargariser avec le beau principe de la primauté du droit.

Et comme si ce n’était pas assez, voilà qu’un juge a arrêté les procédures concernant un autre malfrat de SNC-Lavalin, Sami Bebawi (Journal de Montréal, 15 février 2019). Ces arrêts de procédure, suite à l’arrêt Jordan, ça en devient quasiment suspect. On dirait que les avocats du gouvernement font exprès de se traîner les pieds. Ils sont plus rapides sur la gâchette pour d’autres causes du monde ordinaire. Avec une telle mascarade juridique, c’est comme si on invitait les mécréants à récidiver. Ils n’ont rien à craindre et tout à gagner.