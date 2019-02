Tout ce qu’il faut savoir sur «A Star is Born» avant d’écouter les Oscars

Le film Une Étoile est Née (VF de A Star is Born) ne fait peut-être pas l’unanimité, mais ses huit nominations aux Oscars parlent d’elles-mêmes.

En plus d’être nommé comme meilleur film, Une Étoile est Née pourrait potentiellement être récompensé ce dimanche pour la musique, le son, le scénario, les images, ainsi que pour les performances de Lady Gaga, Bradley Cooper et Sam Elliott.

Mais avant d’écouter la 91e édition des Oscars, voici tout ce que vous devez savoir sur Une Étoile est Née.

1. C’est la 4e version de la même histoire

Une Étoile est Née raconte l'histoire d’amour classique entre un homme à la carrière déchue et une jeune étoile montante.

On l’a vu pour la première fois à l’écran en 1937 avec Janet Gaynor et Fredric March, puis en 1954 avec Judy Garland et James Taylor, et finalement, en 1976 avec Barbra Streisand et Kris Kristofferson.

Autrefois se déroulant dans le monde du cinéma, la dernière version avec Lady Gaga et Bradley Cooper a gardé la nouveauté instaurée en 1976 en mettant en scène des personnages qui sont des stars de la musique.

2. C’est la version la plus nommée aux Oscars

Avec ses huit nominations aux Oscars, la version de 2018 surpasse ses prédécesseurs.

Elle est suivie de près par celle de 1937 qui avait obtenu sept nominations et remporté une seule statuette dorée: celle du meilleur scénario.

Ensuite, la version de 1954 avait eu six nominations sans rien gagner, puis celle de 1976 s’était retrouvé dans quatre catégories, pour finalement ne remporter que le prix la meilleure chanson originale.

3. C’est le premier rôle principal au cinéma de Lady Gaga

Après avoir remporté le Golden Globe pour sa performance en tant que The Countess dans la série American Horror Story, Ally est le premier rôle principal au cinéma pour Lady Gaga.

Elle avait obtenu des petits caméos dans Sin City et Machete, mais rien de la taille du rôle d'Ally dans Une Étoile est Née.

4. C’est le premier film réalisé par Bradley Cooper

Bradley Cooper est un acteur de renom qui roule sa bosse depuis un moment déjà.

Après des rôles dans plusieurs comédies romantiques, il a obtenu sa première nomination aux Oscars en 2013 pour Silver Linings Playbook.

Une Étoile est Née est par contre son premier exploit derrière la caméra, en tant que réalisateur.

5. Bradley Cooper n’avait aucune formation musicale

Le rôle de Jackson Maine est celui d’un chanteur et guitariste de métier.

Avant d’incarner Jackson, Bradley Cooper n’avait jamais performé devant un public, ni même pratiqué un instrument!

Il a suivi une formation intense auprès de Lukas Nelson, le fils de Willie Nelson, pour apprendre la guitare, le piano et le chant.

C’est d’ailleurs le groupe de Lukas Nelson, Promise of the Real, qui «joue» le band de Jackson dans le film.

6. Bradley Cooper a changé son apparence et sa voix pour le film

Pour se donner un look de cowboy qui passe trop de temps sous le soleil et consomme beaucoup trop d’alcool et de drogues, Bradley Cooper appliquait de l’auto-bronzant tous les jours.

Il a aussi travaillé pendant des mois avec un coach de voix pour qu’elle soit plus grave d’un octave.

7. Edith Piaf a une importance spéciale pour le film

Dans le film, Jackson remarque Ally alors qu’elle chante La Vie En Rose dans un bar de drag queens, et ce n’est pas un hasard.

Dans la vraie vie, Bradley Cooper était à un souper bénéfice pour la recherche sur le cancer où Lady Gaga chantait une version jazz de La Vie En Rose quand il a su qu’il avait trouvé sa Ally.

Depuis, Lady Gaga s’est fait tatouer une immense rose dans le dos pour commémorer ce moment spécial dans sa vie.

8. Les chansons ont été enregistrées live

Par manque de budget, une grande partie des scènes de concert ont été tournées durant des vrais spectacles.

Les acteurs et musiciens avaient environ cinq minutes pour faire leur chanson devant un public impatient, ce qui veut aussi dire qu’on entend leurs voix enregistrées live dans le film!

Ils ont entre autre joué avant un concert de Willie Nelson et après la prestation de Lady Gaga à Coachella en 2017.

9. Lady Gaga pourrait marquer l’histoire des Oscars

Lady Gaga est la première femme de l’histoire des Oscars à être nommée comme meilleure actrice et pour la meilleure chanson la même année.

Mary J. Blige a réalisé un exploit semblable en 2018 alors qu’elle était en nomination pour son rôle de soutien dans Mudbound, ainsi que pour la chanson Mighty River qu’elle a interprété pour le film.

10. Lady Gaga a vécu une tragédie durant le tournage du film

Sonja Durham, la meilleure amie de Lady Gaga, était très malade durant le tournage d'Une Étoile est Née.

Un jour, juste avant de tourner une scène intense, elle a reçu un appel lui disant que son amie n’allait pas bien du tout.

Lady Gaga a tout de suite quitté, mais son amie a malheureusement succombé à son cancer quelques minutes avant qu’elle n'arrive.

Elle est retournée sur le plateau après avoir dit ses aurevoirs, et c’est alors qu’elle a chanté I’ll Never Love Again une seule fois, envahie par les émotions.

