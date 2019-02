«Une belle opportunité» - Charles-Émile Bouchard

En visite au PEPS, lundi, Charles-Émile Bouchard a confirmé sa décision de se joindre au Rouge et Or de l’Université Laval.

S’il considérait les Carabins de l’Université de Montréal et les Ravens de Carleton au début de son processus de réflexion, l’ailier défensif du campus Notre-Dame-de-Foy (CNDF) n’a finalement fait aucune autre visite.

« J’étais déjà installé à Québec et je considère que Laval est la meilleure place pour me développer comme joueur, a souligné Bouchard pour expliquer son choix. Je me joins à une équipe gagnante avec un excellent personnel d’entraîneurs. Avec le départ de Mathieu Betts, il y a une super belle opportunité à ma position. »

« À ma première saison, je souhaite être habillé et voir du terrain », de poursuivre le joueur natif de Saint-Félicien, qui a remporté l’or avec l’équipe canadienne au Championnat mondial 2018 à Mexico.

« Il y a de bonnes recrues et la compétition va être bonne. C’est sain. Nous avons de grandes chaussures à remplir avec le départ de Mathieu, mais chaque recrue peut apporter quelque chose. Je veux me fixer des objectifs atteignables et ne pas avoir des attentes trop élevées », a-t-il ajouté.

Pas de rapprochement

Marc-André Dion évite lui aussi de tracer des comparaisons entre Bouchard et Betts.

« Charles-Émile ne remplacera pas Mathieu Betts, qui est un joueur d’exception, mais c’est certainement l’un des meilleurs joueurs qui sortaient du collégial cette année », a indiqué l’entraîneur-chef du CNDF et entraîneur de position de Bouchard.

« Ce n’est pas le même style de joueur, mais il pourrait avoir une carrière similaire à celle d’Edward Godin, qui joue maintenant dans la LCF », a-t-il ajouté.

« La force de Charles-Émile est qu’il n’arrête jamais, de poursuivre Dion. Il a un excellent moteur et une attitude incroyable. Il a été partant avec nous dès le jour un quand nous avons remporté le Bol d’Or en 2016 et il a vécu de bonnes expériences avec l’équipe canadienne. Il arrive avec un bon bagage. »

Hésitation

S’il n’a visité aucune autre université, Bouchard a trouvé son choix difficile pour une autre raison.

« L’école est importante pour moi et ce fut un choix déchirant, a exprimé l’ailier défensif de 6 pi 3 po et 225 livres. C’est pourquoi ce fut long de prendre ma décision.

« Je veux être policier et je vais aller à Nicolet un jour. Je ne délaisse pas un pour l’autre. Pour le moment, je ne me fixe pas de plan précis. Je vais y aller un an à la fois. Je pourrais jouer un an ou quatre et j’ai prévenu coach Constantin. »

Bouchard se dit parfaitement remis de la déchirure ligamentaire à un pouce qui lui a fait rater deux parties cette année.

Il a complété la saison avec un protecteur pour protéger son pouce.