Une coopérative de financement islamique en pleine tourmente

Un Montréalais vient de déposer une demande d’action collective contre une coopérative de financement islamique, lui reprochant l’imposition de milliers de dollars en frais cachés. Plus de 300 emprunteurs musulmans seraient dans la même situation que lui.

Ahmed Nosseir a acheté une maison dans l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour 110 000 $ en 1999. Il a déboursé 64 000 $ de sa poche et a fait financer le solde de 46 000 $ par la Coopérative d’habitation Qurtuba de Montréal.

Pour récupérer la somme prêtée à M. Nosseir, Qurtuba lui a plutôt facturé des frais d’occupation de 294 $ par mois et une somme de 117,50 $ « correspondant au remboursement mensuel de 3 % de son emprunt », lit-on dans la demande déposée en Cour supérieure à la fin janvier.

L’emprunteur devait aussi verser à Qurtuba le paiement des taxes municipales et scolaires.

Or, Ahmed Nosseir a eu une surprise, l’an dernier, lorsqu’il a demandé à Qurtuba de lui transférer le titre de propriété de sa maison. Il estimait alors avoir terminé de rembourser son emprunt depuis près de cinq ans.

Qurtuba lui a réclamé le versement de 28 179 $ de plus, soit 13 179 $ pour le « solde du remboursement du prêt » et 15 000 $ pour l’acquisition d’« actions de catégorie G » de la coopérative. Celle-ci s’engageait en retour à assumer les droits de mutation (« taxe de bienvenue »), les frais de notaire et les coûts du certificat de localisation.