MORENCY, Jean-Paul



Au CHSLD Vigi Saint-Augustin-de- Desmaures, le 2 février 2019, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Morency, époux de madame Raymonde Mathieu, fils de feu Corinne Desjardins et de feu Édouard Morency.La famille recevra les condoléances aule vendredi 22 février 2019, de 18h à 21h et, de 11h à 13h30Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Bernard (Brigitte Boivin), Régent (Doris Bérubé), Ginette (Laszlò Bodroghkozy) et François; ses petits-enfants: Vincent (Mylène), Bruno (Josianne), Charles-Antoine (Nancy), Élise (David), Alexandra (Sébastien), David (Julie) et Louis-Philippe (Marie-Danielle); ses 13 arrière-petits- enfants; sa sœur Jeannette; ses beaux-frères et sa belle-sœur: Paul-Armand Mathieu, Roger Delisle et Yvonne Barriault; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre outre ses parents, ses frères et soeurs: Charles, Yvette, Simone, Georges, Irène, Raymond, Roger, Aline, Lucille, Liliane et Denise. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, téléphone : 418 682-6387, www.coeuretavc.ca ou à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305,G1S 3G3, societealzheimerdequebec.com. téléphone : 418 527-4294