BÉDARD, Juliette Paradis



Au CHU - Hôpital St-François d'Assise, le 16 février 2019, à l'âge de 89 ans, entourée de l'amour de ses filles, est décédée madame Juliette Paradis, épouse de feu monsieur Armand Bédard, fille de feu dame Ernestine Bédard et de feu monsieur Philippe Paradis. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.où la famille recevra les condoléances à compter de 10h. L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière St-Pierre-aux-Liens. Elle laisse dans le deuil ses filles: Denise (Jacques Plante), Nicole et Aline; ses frères et sœurs: feu Jean-Paul (feu Françoise Pageau), feu Yvette (feu Lucien Bédard), feu Phillippe (feu Colette Trépanier), Béatrice (feu Adélard Gagnon), feu Lucien (Colette Genois) et feu Vincent (Micheline Côté). Sans oublier les membres de sa belle- famille Bédard, plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci bien spécial, au personnel du 8e étage B-8 soins palliatifs, pour les merveilleux soins prodigués à notre mère.