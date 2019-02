POIRIER, Monique Corrivault



Au CHSLD de Lac-Mégantic, le dimanche 10 février 2019, à l'âge de 90 ans et 4 mois, est décédée Mme Monique Corrivault, épouse de feu Dr Florian Poirier demeurant à Lac-Mégantic et autrefois de Québec.La famille recevra les condoléances le samedi 23 février, jour des funérailles, de 8 h 30 à 10 h, en présence de l'urne cinéraire auL'urne cinéraire sera déposée ultérieurement au Mausolée François-de-Laval, cimetière Belmont à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Pierre Poirier, Louise (Roger Ferland), Benoit (Lucille Maranda) et Marie-Hélène (François Racine); ses petits-enfants: Julie (Charles Dubois) et Lucie Poirier (Mike Auclair), Frédérick (Stéphanie Gagné), François (Julie Allen), Karina (Maxime Roy) et Anika Bilodeau, Hubert et Elliot Racine; ses arrière-petits-enfants: Laurence, Elysabeth et Romane Dubois, Emma et Adam Auclair, Antoine et Charles Roy. Elle était la fille de feu Ferdinand Corrivault et feu Lumina Blanchet, ainsi que la belle-fille de feu Archelas Poirier et feu Georgianna Octeau. Elle était la soeur de: feu Claire Corrivault (feu Lucien Sylvain), feu Réal Ptre, feu Blaise Ptre, feu Sr. Marthe, feu Cécile (Lucien Côté), feu Benoit et feu Claude (Rolande Paquet). Elle laisse également dans le deuil Sylvie Guérin, Jean-Luc Bilodeau, ses neveux, nièces, cousins, cousines ainsi que de nombreux parents et ami(e)s. Votre témoignage de sympathie peut se traduire par un don à La Société de l'Alzheimer Chaudière-Appalaches. 440 Vachon S, Ste-Marie, Beauce.