PICARD, Florent



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 15 février 2019, est décédé à l'âge de 85 ans, monsieur Florent Picard, époux de dame Monique Vigneault. Il était le fils de feu Honoré Picard et d'Alexina Blouin, il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Marcel (Carole Fleury), Robert, Hélène (Gaétan Marcoux) et Diane (Pierre Marcoux); ses petits-enfants: Steven, Catherine (Luc), Tommy (Sandra), Maxime (Véronique), Alexandre (Mylène), Jessie (Steven) et Émilie (Éric); ses arrière- petits-enfants: Léonie, Benjamin, Élliot et James, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis ainsi que France Renault. Il était le frère de: feu Paul-Émile (feu Jacqueline Labbé), feu Roland (Madeleine Lachance), feu Jeannine (Napoléon Vaillancourt), feu Roger (feu Jeannine Grégoire), Louisette (feu Jean-Marie Tremblay), feu Jean-Marie (feu Thérèse Côté), Denise (feu Jean-Paul Lachance), Yolande (feu René Langlois), Jean-Yves (feu Rachel Giroux), feu Claude (Marie-Paule Gauthier et de Claudette (Jean-Guy Goulet). Il était également le beau-frère de: feu Gaston Vigneault (feu Rita Rioux), Georges Vigneault (feu Thérèse Denis), feu Jacques Vigneault (Pierrette Dumas), feu André Vigneault (feu Marie Grégoire), Jacqueline Vigneault (Claude Rousseau) et Louysette Vigneault (feu Pierre Labrie).