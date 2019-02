CHOQUETTE, Jean-Noël



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le vendredi 15 février 2019, à l'âge de 88 ans 1 mois, est décédé monsieur Jean-Noël Choquette, époux de dame Linda Asselin. Né à Farnham, le 18 décembre 1930, il était le fils de feu dame Bernadette Desnoyers et de feu monsieur Félix Choquette. Il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àde 14 h à 16 h.Les cendres seront par la suite déposées au Columbarium la Seigneurie. Monsieur Choquette laisse dans le deuil son épouse Linda Asselin; ses fils: Guy Choquette, Dominic Paradis (Loanne Bédard); ses filles: Audrey Paradis (Richard Lemieux), Fanny Labbé (Éric Gagnon); ses petits-enfants: Alex Paradis, Jannick Paradis, Daren et Joanie King; ses arrière-petits-enfants: Léa-Kim, Éliane, Adam, Ibrahim ainsi que ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Les funérailles sont sous la direction de