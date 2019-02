LACASSE, Alcide



Au CHSLD de Saint-Raphaël, le 1er février 2019, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédé monsieur Alcide Lacasse conjoint de feu Gabrielle Parent et fils de feu Arthur Lacasse et de feu Albertine Goulet. Il demeurait à Sainte-Claire de Bellechasse.de 12h à 14h, suivi d'Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière paroissial de Sainte-Claire. Il laisse dans le deuil ses enfants : Jacques (Martine Boily), Violette (Daniel Fournier) et Jean; ses petits-enfants : Émilie (Patrick Gagnon) et Frédéric Fournier, Sandrine et Pénélope Lacasse, Vincent Fournier (Meggie Vachon), Julie Fournier et ses arrière-petits-enfants : James et Peter Gagnon, Leitty Fournier. Il était le frère de : feu Laura (feu Sauveur Côté), feu Paul-Aimé (Gisèle Audet), feu Réjeanne (feu Jean Masse), Clément (Colette Béland), Aline (Michel Paquin), Rita, Fernande (feu Gabriel Béland), Hervé (Michelle Couture) et Guy (Céline Marceau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements à sa nièce Nicole Côté, Annie Lavigne, travailleuse social ainsi qu'au personnel du CHSLD de Saint-Raphaël pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer 1040, av. Belvédère, bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles au salon. Monsieur Lacasse a été confié pour crémation à la