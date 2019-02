Allemagne: un homme s’immole pour protester contre l’emprisonnement d’Ocalan

Un homme s’est grièvement blessé mercredi à Krefeld en s’immolant pour protester contre l’emprisonnement du chef du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), Abdullah Ocalan, a annoncé la police allemande.

L’homme, âgé de 43 ans, s’est versé un liquide inflammable et y a mis le feu dans la matinée devant le tribunal de Krefeld (Westphalie).

Des passants sont parvenus à éteindre le feu avec des vêtements. Très grièvement blessé, il a été transporté par hélicoptère vers une clinique spécialisée.

Selon des témoins, l’homme, déjà connu de la police, a dit vouloir protester contre l’emprisonnement d’Ocalan, capturé par des agents turcs le 15 février 1999 à Nairobi.

La police, qui évoque aussi un possible « mobile personnel », va tenter de déterminer s’il souffrait de troubles mentaux.

Ocalan, chef historique de la rébellion kurde, est toujours détenu sur l’île d’Imrali, située au large d’Istanbul, dans un isolement quasi total.

Ocalan a été le cofondateur du PKK en 1978. Ce mouvement, devenu une organisation armée en 1984, est considéré comme un groupe terroriste par Ankara et ses alliés occidentaux. Depuis 1984, le conflit entre la rébellion kurde et l’État turc a fait plus de 40 000 morts.