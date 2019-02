Annie Brocoli a trouvé l'amour grâce à Anick Lemay

Annie Brocoli s’est confiée à propos de sa vie amoureuse à Deux filles le matin et a annoncé qu’elle était de nouveau en couple!

Celle qui se nomme réellement Annie Grenier a indiqué qu’elle avait trouvé son ami de cœur par l’entremise de son amie, la comédienne Anick Lemay.

«C’est arrivé l’an dernier alors, qu’Anick venait tout juste de se remettre de son opération. En marchant dans la rue, elle a vu ce gars-là et elle a tout de suite pensé à moi. Elle m’a vue avec lui. Elle m’a ensuite demandé de venir la voir en me disant qu’elle avait une surprise pour moi. C’est là qu’elle m’a montré un montage photo de lui en me disant que nous étions faits l’un pour l’autre. Au départ, je me disais que c’était ridicule, son affaire. Finalement, je suis allé souper avec cet homme, et ça fait maintenant neuf mois qu’on est ensemble», a-t-elle confié.

Annie Brocoli n’a pas souhaité révéler l’identité de l’élu de son cœur, mais semble filer le parfait bonheur.

