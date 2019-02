ATP : Félix Auger-Aliassime atteint les quarts de finale à Rio

Félix Auger-Aliassime a poursuivi sa route, mercredi, au tournoi de Rio de Janeiro, en disposant du Chilien Christian Garin au deuxième tour.

Le Québécois de 18 ans, qui occupe le 104e rang de l’ATP, a vaincu son adversaire, 91e au monde, en deux manches de 7-5 et 6-4.

Auger-Aliassime a été efficace au service, enregistrant six as ainsi que 68 % de réussite en premières balles. Il a également remporté 76 % des points avec sa première mise en jeu.

Le Chilien de 22 ans a connu plus de difficulté à ce chapitre, notamment en deuxièmes balles. Il a commis six doubles fautes et a fait face à 14 balles de bris. Auger-Aliassime l’a finalement brisé à cinq reprises.

Il s’agit d’une douce revanche pour le Québécois qui avait été vaincu par Garin la semaine dernière, en première ronde de l’Omnium d’Argentine.

En quarts de finale, le Québécois se mesurera à l’Espagnol Jaume Munar, 66e au monde.