Bisbille avec l’aéroport de Québec: le Comité sur l’accessibilité réplique par la bouche de son avocat

Le comité sur l’accessibilité aérienne réplique par la bouche de son avocat aux mises en demeure envoyées par l’Aéroport et parle d’«intimidation», de «négligence», de «dérapage» et de «mépris».

Les procureurs du Comité estiment que les 26 mises en demeure envoyées à des membres des organismes qui ont contribué à la rédaction du rapport qui n’a toujours pas été rendu public constituent une «démarche abusive et une poursuite bâillon termes de l’article 51 du Code de procédure civile».

Le comité avise donc qu’il répliquera si l’Aéroport met sa menace de poursuite. «Nous osons croire que vos clients sauront en faire le constat et qu’ils réprimeront pour l’avenir leurs velléités belliqueuses et totalement inappropriées. À défaut, ils feront l’objet des procédures qui s’imposent», écrit le procureur du Comité, Me Marc-André Gravel, de Gravel Bernier Vaillancourt.

Dans une lettre caustique, l’avocat du Comité dénonce le manque de transparence de l’Aéroport et le «sectarisme» dont il fait preuve.

Le représentant du Comité, André Roy, directeur de l’Office de tourisme de Québec, écrit dans un communiqué que «l’Aéroport a manqué de respect envers des représentants bénévoles reconnus dans la communauté de Québec».

«Nous nous expliquons mal le fait que l’Aéroport ait choisi de mettre une région complète en demeure et ainsi, qu’on veuille restreindre le travail de toute une région élargie qui s’est investie bénévolement depuis près d’un an pour faire avancer un projet commun et qui a reçu une adhésion massive de sa communauté durant le processus. Il est incompréhensible pour nous que les membres du conseil d’administration, dont certains sont nommés par les organisations ciblées dans la mise en demeure, aient endossé le tout», indique le président du Comité, M. André Roy, au nom des 15 autres membres.

Il souligne que Gaétan Gagné, président-directeur général de l’Aéroport, a admis en entrevue ne pas avoir pris connaissance du projet de rapport avant l’envoi massif de mises en demeure. M. Gagné n’aurait d’ailleurs participé à aucune des rencontres du Comité, qui se tenaient à l’aéroport, ni rencontré ses membres.

Le Comité répète qu’il n’a pas l’intention d’être censuré. Le rapport qui aura reçu l’accord des membres et qui ne contiendra aucune information confidentielle concernant YQB sera envoyé à l’Aéroport préalablement à sa diffusion publique.

«Votre cliente aura deux choix. Poursuivre dans une tentative navrante et discutable de limiter les débats publics ou se rallier au rapport en consignant son désaccord sur quelques points spécifiques, le cas échéant. Quand on cherche les louanges, il faut inévitablement être ouvert à la critique», souligne la lettre d’avocat.