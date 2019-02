De nouvelles microtransactions pour Call of Duty: Black Ops 4

Bien qu’elles soient de plus en plus contestées parmi les gamers, de nouvelles microtransactions ont fait leur apparition depuis peu dans Call of Duty: Black Ops 4 avec des loot boxes contenant principalement des ajouts cosmétiques et quelques armes.

Intégrés au jeu en même temps que le DLC Operation Grand Heist, les «coffres à butin» portent désormais le nom de Reserve Crates, mais reprennent essentiellement le principe des Supply Drops de Call of Duty: WWII.

En bref, on les acquiert en progressant en ligne ou en les achetant pour 200 points Call of Duty (la devise du jeu), soit environ 3 $ canadiens. On y retrouve des objets de nature esthétique (des skins et des costumes, par exemple) et quelques armes limitées. Somme toute, rien de bien révolutionnaire.

Cela dit, plusieurs joueurs ont pris d’assaut le Web depuis l’arrivée de ces loot boxes pour dénoncer la piètre qualité des lots... et ce qu’ils considèrent comme une simple «passe d’argent» de la part d’Activision.

Il suffit d’un bref passage sur Reddit pour découvrir de nombreux fans en colère, certains allant même jusqu’à boycotter Call of Duty: Black Ops 4, jeu qu’ils ont pourtant acheté à gros prix il y a tout au plus quatre mois.

Comme quoi la tempête des microtransactions n’est pas probablement pas encore derrière nous!