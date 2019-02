Deux instances de QS contre l’interdiction des signes religieux

La commission politique et la commission nationale des femmes rejettent en effet le compromis Bouchard-Taylor, qui proposait l’interdiction des signes religieux. Il s’agissait de la position traditionnelle de QS.

« Je suis très très très contente, car deux grosses instances de Québec solidaire ont voté comme moi », se réjouit en entrevue avec Le Journal Lucie Mayer, ancienne candidate et membre de la commission politique du parti de gauche.

« Danger clair et imminent » ?

Deux camps s’affrontent au sein de Québec solidaire : les « inclusifs » et les tenants de la laïcité. Lors du Conseil national de mars, les militants devront trancher et vont revoir la position de QS, qui défend présentement l’interdiction des signes religieux pour les juges, les gardiens de prison et les policiers.

Les inclusifs ont remporté la première manche puisque ces deux instances auront droit de vote et ont une influence, selon Mme Mayer.