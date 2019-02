Hommage à l’ex-présidente

L’International Pee-Wee BSR, en cours jusqu’à dimanche à l’Aréna BSR ainsi qu’à l’Aquaréna de Charny, rendra hommage ce soir, lors du cocktail des partenaires, à l’une de ses bénévoles, disparue au cours des derniers mois. Lina P. Cloutier, décédée le 11 octobre 2018, fut présidente du tournoi de 1998 à 2001. Le trophée de la classe A2 portera désormais le nom de Trophée Lina-P.-Cloutier. J’y reviendrai, en photo, cette semaine. Par ailleurs, depuis 2014, Bertrand Turmel est l’artiste peintre officiel du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec. Encore cette année, il a réalisé une toile qui représente bien l’ambiance du rendez-vous annuel. Il a passé les derniers jours au Centre Vidéotron. Je vous en reparlerai aussi.

Souvenirs des pee-wee Photo courtoisie

En 1969, les Caravelles de Princeville surprennent en remportant la grande finale. Une première pour une formation du Québec. Princeville compte dans ses rangs Gaétan Boucher (photo), un petit attaquant exceptionnel. En sept parties, il récolte 24 buts, un record qui tient encore aujourd’hui.

Le chemin de Noël Photo courtoisie

C’est un chèque de 8605 $ qui a été remis, le 23 janvier dernier, à la Coopérative de solidarité SABSA, somme générée par la présentation, en décembre 2018, au Palais Montcalm, du chemin de Noël, nouvelle tradition lancée par Bernard Labadie, en 2016, qui est un itinéraire poético-musical inspiré par A Festival of Nine Lessons and Carols, qui se tient chaque année depuis 1918 dans la chapelle du King’s College, à Cambridge, en Angleterre. Le chemin de Noël sera de retour le 23 décembre 2019. Sur la photo, dans l’ordre habituel, Hugo Sanschagrin, directeur général des Violons du Roy ; Amélie Bédard, de la Coopérative de solidarité SABSA ; Sylvie Roberge, directrice générale du Palais Montcalm – Maison de la musique. Absent : Bernard Labadie, chef fondateur des Violons du Roy et directeur musical de la Chapelle de Québec.

Télébingo Rotary a 26 ans Photo courtoisie

Télébingo Rotary, organisme sans but lucratif regroupant les efforts des huit clubs Rotary et qui soutient annuellement plus de 40 organismes, a célébré récemment ses 26 ans. Le Télébingo Rotary rayonne auprès de nombreux organismes communautaires, notamment en ayant remis à ce jour une somme de plus de 8,3 millions de dollars et de 5,8 millions en lots hebdomadaires à ses fidèles auditeurs. Sur la photo, dans l’ordre habituel, Yvon Girard, membre du CA ; Dominique Bélanger, coanimatrice ; André Hébert, membre du CA ; Annie Marcoux, coanimatrice ; et André Dumont, président du CA de Télébingo Rotary.

Campagne de financement Photo courtoisie

La Fondation Partage chrétien de Saint-Ambroise (Loretteville) a lancé récemment sa campagne de souscription 2019 sous la présidence d’honneur de Raymond Martel, réputé pharmacien de Loretteville. La Fondation est le principal bailleur de fonds à l’Accueil Saint-Ambroise, en collaboration avec la Conférence Saint-Vincent de Paul Saint-Ambroise, pour la nourriture. La Fondation mène son action auprès des familles dans le besoin de Loretteville. Sur la photo, de gauche à droite, Gérard Deltell, député de Louis-Saint-Laurent ; Raymond Martel, président d’honneur ; Sylvain Lévesque, député de Chauveau ; et Denis Paul, président de la Fondation.

Anniversaires Photo courtoisie

Germain Lamonde (photo), fondateur et président exécutif du conseil d’administration d’EXFO Ingénierie électro-optique à Vanier, 59 ans... Angelo Esposito, ex-attaquant de la LHJMQ et de la LNH, 30 ans... Rihanna, chanteuse barbadienne, 31 ans... Mario Tessier, animateur et humoriste québécois, 48 ans.... Cindy Crawford, actrice et top-modèle américain, 53 ans... Pierre Bouchard, défenseur (1970-82) avec le Canadien de 1970 à 1978, 71 ans.

Disparus Photo courtoisie